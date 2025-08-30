Ginkgo Biloba – arborele vieții. Cum îl recunoști, ce beneficii are și unde crește

Ginkgo Biloba, cunoscut ca „arborele vieții”, impresionează prin frunzele sale unice și istoria sa . Este apreciat atât pentru frumusețea sa ornamentală, cât și pentru beneficiile asupra sănătății, fiind întâlnit în diferite regiuni ale lumii.

Ginkgo biloba, arborele vieții sau „fosilă vie”, este una dintre cele mai vechi specii de arbori de pe Pământ.

Descoperă cum arată, unde crește în România și în lume, ce beneficii are pentru sănătate și ce curiozități uimitoare ascunde.

Cum arată arborele Ginkgo Biloba

Arborele Ginkgo biloba are o înfățișare deosebită, ușor de recunoscut chiar și de către cei care nu sunt pasionați de botanică. Frunzele lui au o formă unică, asemănătoare cu un evantai. Această formă distinctă le-a făcut să fie foarte apreciate în artă și simbolistică. Culoarea frunzelor este verde intens vara, dar toamna se transformă într-un galben strălucitor, spectaculos, care colorează întreg peisajul, conform Britannica.com.

Ginkgo poate ajunge la înălțimi impresionante, între 20 și 35 de metri, iar coroana sa are o formă conică la început, devenind mai lată și mai rotunjită odată cu vârsta. Trunchiul este drept, iar scoarța are o culoare gri-maronie, cu șanțuri adânci pe măsură ce arborele îmbătrânește.

Un detaliu interesant este faptul că arborele este dioic, adică există exemplare masculine și exemplare feminine. Arborii masculi sunt preferați în spațiile urbane, pentru că cei feminini produc fructe cu un miros puternic și neplăcut.

Unde crește Ginkgo Biloba

Originar din China, Ginkgo biloba este considerat un arbore sacru în cultura asiatică. În templele budiste și taoiste, acest arbore este plantat de secole și este asociat cu longevitatea și înțelepciunea.

Astăzi, Ginkgo biloba se găsește în multe colțuri ale lumii, fiind cultivat în parcuri, grădini botanice și zone urbane datorită aspectului său decorativ și rezistenței la poluare. Este des întâlnit în Japonia, Coreea, Statele Unite și Europa.

În România, Ginkgo biloba poate fi văzut în mai multe orașe, plantat în parcuri sau grădini. Exemple de locuri unde îl găsim sunt Grădina Botanică din București, dar și în Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și alte centre universitare. Datorită climatului, Ginkgo se dezvoltă bine și la noi, chiar dacă nu este originar din Europa.

Beneficiile Ginkgo Biloba

Ginkgo biloba este cunoscut nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru proprietățile medicinale. Extractele din frunzele acestui arbore sunt folosite de secole în medicina tradițională chineză și au devenit populare și în medicina modernă, mai scrie Healthline.com.

Printre cele mai cunoscute beneficii se numără:

· Îmbunătățirea circulației sanguine: substanțele active din Ginkgo ajută la dilatarea vaselor de sânge și la reducerea vâscozității sângelui.

· Sprijin pentru memorie și concentrare: este adesea recomandat pentru persoanele care se confruntă cu tulburări de memorie sau declin cognitiv.

· Efect antioxidant: frunzele conțin flavonoide și terpenoide care combat radicalii liberi și protejează celulele.

· Posibil sprijin pentru sănătatea ochilor: există studii care sugerează că poate ajuta în cazuri de degenerescență maculară.

· Reducerea simptomelor de anxietate: unele cercetări au arătat că poate avea efect calmant asupra sistemului nervos.

Totuși, este important de precizat că suplimentele pe bază de Ginkgo trebuie administrate cu prudență și numai la recomandarea medicului, mai ales în cazul persoanelor care iau tratamente anticoagulante.

Curiozități despre Ginkgo Biloba

Ginkgo biloba este un arbore unic, considerat o adevărată „fosilă vie”. El este singurul supraviețuitor al unei familii de arbori extrem de vechi, care exista pe Pământ acum mai bine de 200 de milioane de ani. Practic, ginkgo a trăit pe vremea dinozaurilor și a reușit să se adapteze și să supraviețuiască până astăzi, lucru care îl face o specie cu totul specială.

În Japonia, frunza de Ginkgo are o valoare simbolică aparte. Ea este folosită ca emblema oficială a orașului Tokyo și apare adesea pe diverse însemne culturale și administrative. Forma ei distinctă, asemănătoare cu un evantai, a devenit ușor recognoscibilă și asociată cu ideea de rezistență și continuitate.

În multe culturi asiatice, frunzele de ginkgo sunt privite ca purtătoare de noroc. Ele sunt folosite în amulete sau talismane, fiind considerate protectoare și aducătoare de prosperitate. Astfel, arborele nu are doar o valoare naturală și estetică, ci și una simbolică, profund înrădăcinată în tradiții.

Datorită rezistenței sale ieșite din comun, ginkgo biloba este adesea plantat în orașele mari. Spre deosebire de multe alte specii, acest copac suportă foarte bine poluarea, temperaturile extreme și condițiile urbane dificile. De aceea, îl întâlnim frecvent pe străzile din marile metropole, unde nu doar că înfrumusețează peisajul, dar și oferă umbră și aer mai curat locuitorilor.

Considerat „arbore fosilă vie”

Botaniștii îl numesc adesea „fosilă vie”, pentru că specia Ginkgo biloba este neschimbată de milioane de ani. În timp ce multe alte specii au dispărut, Ginkgo a rezistat schimbărilor climatice și catastrofelor naturale, păstrându-și forma și structura aproape identică cu cea din perioada dinozaurilor. Această trăsătură unică îl face un arbore fascinant pentru cercetători și un simbol al rezistenței și continuității vieții pe Pământ.

Cum se mai numește acest arbore. De ce se mai cheamă și „arborele vieții”

Ginkgo biloba mai este numit și „arborele vieții” datorită longevității și rezistenței sale. În multe culturi, a devenit simbolul vitalității și al regenerării. Denumirea sa științifică provine din japoneză („ginkyō” – adică „caise argintii”), făcând referire la fructele arborelui. În Europa, a fost adus pentru prima dată în secolul al XVII-lea și a stârnit rapid interesul botaniștilor. Faptul că poate trăi peste 1.000 de ani și că rezistă în condiții extreme a întărit această reputație de arbore al vieții.

Supraviețuitor al bombardamentului atomic de la Hiroshima

Una dintre cele mai emoționante povești despre Ginkgo biloba vine din Japonia. În 1945, când orașul Hiroshima a fost devastat de bomba atomică, aproape toate plantele și arborii din zonă au fost distruși. Totuși, câțiva arbori de Ginkgo, aflați la câteva sute de metri de epicentru, au reușit să supraviețuiască.

Acești arbori au început să înfrunzească din nou chiar în anul următor, devenind un simbol al speranței și renașterii după tragedie. Până astăzi, acei arbori sunt venerați și îngrijiți, iar oamenii îi consideră martori vii ai istoriei.

Longevitate – Ginkgo poate trăi peste 1.000 de ani

Un alt aspect impresionant este durata de viață. Ginkgo biloba poate trăi mai bine de 1.000 de ani, iar unele exemplare din China se estimează că au chiar 2.500–3.000 de ani, potrivit Science.org.

Această longevitate remarcabilă se datorează rezistenței la boli, poluare și insecte, dar și capacității sale unice de regenerare. Această trăsătură face ca Ginkgo să fie plantat nu doar pentru frumusețe, ci și ca un simbol al stabilității și continuității generațiilor.

