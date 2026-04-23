În The Devil Wears Prada 2, Andy Sachs revine la Runway, în timp ce Miranda Priestly își gestionează cariera în contextul declinului presei tradiționale. Împreună, ele se reconectează cu o altă fostă colegă, Emily Charlton, care este acum șefa unui brand de lux ce deține bugetele de publicitate capabile să asigure supraviețuirea revistei, potrivit Vogue.

Poate epoca glamour a revistelor de modă poate că a apus, dar moda, așa cum știm, continuă să vândă fantezie.

Acest lucru a fost evident pe covoarele roșii ale filmului, unde protagonista Anne Hathaway a apărut în ținute spectaculoase: rochii mini strălucitoare Stella McCartney în Mexic, creații Valentino cu volane în Tokyo, paltoane din piele Balenciaga în Seul, rochii vaporoase semnate Susan Fang în Shanghai și rochii elegante Louis Vuitton în New York.

Turneul de promovare a culminat la Londra, unde, pe covorul roșu din Leicester Square, Hathaway a purtat o rochie tip tuxedo reinterpretat, cu elemente de corset, semnată Versace.