Mama și tatăl vitreg au fost arestați, fiind acuzați că i-au abandonat în condiții extrem de periculoase, potrivit Metro.

Băieții, Barthelemy (5 ani) și Zacharie (3 ani), ar fi fost legați la ochi de către adulți și convinși că participă la un „joc” menit să „alunge răul”. Potrivit informațiilor din anchetă, li s-ar fi spus că își pot da jos bandajele doar după ce găsesc un cuțit îngropat în pământ.

După câteva minute de căutări, cei mici au rămas singuri în pădure, fără să înțeleagă că au fost abandonați.

Au fost găsiți plângând pe drum

Copiii au fost descoperiți marți seară de un cupl pe un drum rural dintre Alcácer do Sal și Comporta. Martorii spun că micuții erau speriați, murdari și aveau răni vizibile.

„Erau îngroziți. Plângeau și își strigau tatăl”, a declarat Artur Quintas.

Cei doi aveau asupra lor doar un schimb de haine, puțină mâncare și apă, dar niciun document de identitate.

Ambii copii prezentau vânătăi, iar unul dintre ei se lovise la genunchi. După ce au fost aduși la domiciliul salvatorilor și ulterior preluați de poliție, au fost transportați la spital, unde medicii au confirmat că nu sunt în pericol.

La început, cei mici ar fi crezut că fac parte dintr-un joc și au rătăcit ore întregi prin pădure, în condiții în care temperaturile pot depăși 30°C.

Indicii care au ridicat suspiciuni imediat

Salvatorii au declarat că au realizat rapid că este vorba despre un abandon. „Când am văzut bagajele lor, am știut că au fost lăsați acolo intenționat”, a spus un martor.

Cei doi frați au povestit că părinții i-au lăsat în pădure fără să se mai întoarcă după ei.

Cazul a fost semnalat și de o femeie de aproximativ 80 de ani, stabilită în Portugalia după o viață petrecută în Franța. Aceasta a sunat la poliție după ce a devenit suspicioasă în legătură cu comportamentul adulților.

Copiii ar fi răspuns întrebărilor despre origine spunând: „Trăim în lume”, răspuns care a ridicat și mai multe semne de întrebare.

Martorii spun că mama și tatăl vitreg au fost surprinzător de liniștiți în momentul intervenției poliției. Aceștia nu ar fi opus rezistență și au fost încătușați fără reacții vizibile.

„Păreau complet detașați, ca și cum nu li s-ar fi întâmplat nimic”, a declarat un martor.

Autoritățile franceze și portugheze investighează dispariția familiei, care ar fi avut loc cu aproximativ două săptămâni înainte de găsirea copiilor. Ancheta a fost declanșată după ce mama ar fi folosit un card bancar, oferind primul indiciu concret.

Se așteaptă ca cei doi frați să fie transferați la ambasada Franței, neavând rude în Portugalia.