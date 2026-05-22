Proiectul prevede tăierea unor sporuri, limitarea unor bonusuri și salarii similare pentru funcții cu aceleași atribuții și studii din sistemul public. Liderii politici susțin că nimeni nu va avea un venit mai mic decât are acum.

Președinții PSD, PNL, USR și UDMR nu s-au întâlnit fizic, ci au semnat electronic acordul care prevede ca legea salarizării unitare să fie adoptată până la finalul acestei sesiuni parlamentare. Legea este jalon în PNRR și dacă nu este votată până la 1 iulie, România pierde 770 de milioane de euro.

Noua legislație ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Liderii promit că după adoptarea ei nu vor mai fi acceptate modificări.

Astfel, noua legislație urmează să aducă grile de salarizare unitare în tot sectorul public. Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va scădea de la 1 la 12, cum e în prezent, la 1 la 8.

Cum vor fi calculate salariile în noile reguli

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt 9 domenii de activitate sau familii ocupaționale, însă indiferent de domeniu, funcțiile vor fi ierarhizate și metoda de calcul a salariilor va fi aceeași. Lefurile vor fi calculate prin înmulțirea unor coeficienți cu o valoare de referință, stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, aceasta ar urma să fie de cel puțin 4 mii de lei. Singurul care ar urma să aibă coeficientul cel mai mare, 8, ar fi președintele, care ar ajunge astfel la o indemnizație brută de cel puțin 32 de mii de lei.”

Totalul sporurilor ar putea să fie limitat la 20 la sută din salariul de bază. Și din cele aproximativ 150 de sporuri existente acum, unele vor dispărea. Printre ele ar putea fi indemnizația de hrană sau sporul pentru condiții vătămătoare. Bonusurile vor putea fi acordate doar pe baza performanței, iar totalul bonusurilor nu ar mai putea depăși 5 la sută din fondul de salarii într-o instituție.

Politicienii dau însă asigurări că niciun angajat nu va avea la anul un venit mai mic decât acum. Dacă după noile calcule venitul ar fi mai mic, atunci angajatul va primi în 2027 salariul din decembrie anul acesta.

Ca leafa să nu scadă, unele sporuri ar putea fi incluse. De pildă, la un salariu net de 7 mii de lei, dintre care 4 mii de lei reprezintă salariul de bază și 3 mii de lei sporuri, după noua lege salariul ar fi 6 mii de lei și o mie de lei sporurile.

Declarațiile ministrului Muncii despre protecția salarială

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii: „Principiul protecției înseamnă că nu vor primi mai puțini bani decât au acum. Salariile care vor crește vor prinde ușor-ușor din urmă valorile din grilă, astfel încât toată lumea va fi în grilă în mod unitar peste o perioadă de timp.”

Potrivit normelor internaționale, de la această lege vor fi exceptate instituții precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară sau ANRE.

Luni, Ministerul Muncii va publica în transparență decizională proiectul de lege, apoi vor urma consultări cu sindicatele.