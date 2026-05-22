Aceleași obligații s-ar putea aplica în viitor și pentru achiziția de mașini sau locuințe.

În prezent, o reîncărcare prepay cu o ofertă promovată ca fiind de 5 euro ajunge la plată să coste și aproape 40 de lei. La un curs mediu de aproximativ 5 lei pentru un euro, o astfel de ofertă ar trebui să coste, în medie, puțin peste 25 de lei.

Totuși, peste această valoare, pe lângă TVA, se pot adăuga taxe de procesare și adaosuri comerciale. Același lucru se întâmplă în unele cazuri și la abonamentele de telefonie și internet. Printr-o inițiativă adoptată de Senat, aceste costuri suplimentare ar urma să dispară.

Cezar Drăgoescu, inițiatorul proiectului: „Această lege vine să corecteze acest aspect. Acum toți operatorii care afișează prețurile în euro vor fi obligați prin lege să factureze la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii, care de regulă este cursul BNR exprimat cu o zi în urmă. Astfel încât nu vor mai fi posibile tot felul de cursuri proprii ale acestor companii.”

Reguli pentru operatori și termene de aplicare

Corespondent Știrile PRO TV: „Operatorilor economici le va fi interzis să adauge comisioane sau costuri suplimentare peste acest curs de schimb. Pentru cei care au deja contracte valabile, comercianții vor fi obligați să le adapteze fără alte costuri, în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.”

O inițiativă legislativă asemănătoare care urmează să intre în perioada următoare la votul Senatului ar putea aduce schimbări și în cazul achizițiilor de mașini, locuințe și până la pachete turistice, dar și servicii de streaming. Specialiștii avertizează însă că ne putem aștepta la scumpiri.

Avertismentele specialiștilor

Mihai Roman, profesor de macroeconomie, ASE: „Companiile probabil se vor reprofila, vor reacționa, ele vor dori să își păstreze marjele de profit. Asta înseamnă că din punctul meu de vedere probabil vor crește abonamentele, valoarea abonamentelor pe care le vor solicita consumatorii. De exemplu locuințele, cele luate prin credit, sunt luate pe perioade de 25-30 de ani și acolo e absolut imprevizibil ceea ce se întâmplă.”

Proiectul care schimbă modul în care sunt facturate abonamentele la telefonie urmează să ajungă la Camera Deputaților, camera decizională.