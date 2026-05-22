Miniștrii țărilor europene și oficialii Alianței Nord-Atlantice își pregătesc astfel agenda pentru Summit-ul NATO din iulie, de la Ankara.

Lideri politici, experți în securitate și reprezentanți ai industriei de apărare au avertizat la Praga că actualul context internațional obligă Europa să își consolideze apărarea.

Corespondent PRO TV: „Ziua a doua a ediției de anul acesta a Globsec Forum s-a axat pe nevoia unei Europe mai autonome strategic. Viitorul NATO, dar și impactul inteligenței artificiale asupra economiei și conflictelor moderne au fost teme care au născut dezbateri între participanți.”

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European: „Dacă vreuna dintre țările noastre este supusă unui atac, nu suntem pregătiți. Cel puțin, cu siguranță nu eram.”

În acest context, aliații europeni așteaptă instalarea unui guvern solid la București.

România capătă rol strategic

Jan Ruzicka, director pentru afaceri externe al grupului PPF: „Cred că România este noua Polonie. Ce înseamnă asta? Acum 10 ani, Polonia a început să crească nu doar economic, ci și politic. Acum, a doua cea mai mare armată europeană este în Polonia. Acum, această mișcare strategică se mută în România, la baza militară din Constanța, care ajută la securitatea Mării Negre, la apărarea Moldovei și Ucrainei.”

Nouă țări vor să adere la Uniunea Europeană până în anul 2030. Dacă Rusia va reuși prin orice mijloace să oprească drumul Moldovei spre Bruxelles, Maia Sandu ia în calcul unirea cu România.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Există o parte destul de mare a populației Moldovei, pe lângă cei 40%, sunt moldoveni și în Diaspora care susțin unirea cu România. Iar asta nu este doar pentru a corecta o nedreptate istorică, ci pentru a ne asigura protecția și a fi siguri că Moldova face parte dintr-o lume liberă.”

Ajuns la a 21-a ediție, Globsec este considerat unul dintre cele mai influente forumuri de securitate din Europa, la fel de important precum Conferința anuală de securitate de la München.