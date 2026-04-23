În plus, și un festival de muzică ce avea loc în această perioadă și atrăgea mii de persoane s-a mutat la vecinii bulgari.

Deocamdată, numărul rezervărilor făcute pentru vacanța de 1 Mai este mai mic decât în alți ani, la această dată, spun reprezentanții din industria ospitalității.

Corina Martin, secretar general Federația Patronatelor din Industria Ospitalității: Anul trecut și în anii trecuți vorbeam de peste 80 de mii, în această minivacanță din păcate acum estimările sunt mai pesimiste, undeva la 50 de mii de turiști.

O parte dintre turiști, aproximativ 15.000 anual, veneau în această perioadă pe litoral la un festival de muzică electronică. De anul acesta, evenimentul va avea loc în Bulgaria.

Ioan Borzea, manager festival: Turiștii principali în Bulgaria sunt românii. Bulgaria e mai ieftină.

Dragoș Anastasiu, expert turism: Nu poți să supraviețuiești cu niște prețuri decente, comparabile cu Bulgaria. Dacă vrei să ai grad de ocupare mai mare, scazi prețul. Dar dacă scazi prețurile, sigur că este o pierdere.

Cazări mai scumpe pe litoral

La noi, potrivit unei agenții de turism, cazarea s-a mărit, în unele locuri, cu aproximativ 5-7%, comparativ cu anul trecut.

În Mamaia, într-un hotel de 3 stele, camera dublă costă aproximativ 300 de lei pe noapte, cu mic dejun. La patru stele, prețul urcă la peste 620 de lei. Iar aceeași categorie, varianta premium ajunge până la aproximativ 1.330 de lei camera dublă, tot cu mic dejun.

Aurelian Marin, managerul unei agenții de turism: Am văzut și tarife foarte mari, unele cu surprindere, și tarife bune sau foarte bune.

Indiferent câți turiști vor veni la mare în vacanța de 1 Mai, în Mamaia este forfotă. Pe plaje se nivelează nisipul, iar cluburile pregătesc mesele și decorurile.

Toate cluburile din nordul stațiunii Mamaia vor fi deschise și vor organiza petreceri. Pe 1 și 2 mai va avea loc un eveniment cu muzică electronică. Organizatorii au anunțat că până acum s-au vândut 4 mii de bilete.

Pe lângă acest eveniment, în Mamaia are loc și un festival gastronomic, precum și concerte cu intrare liberă în zona Cazinoului. Petreceri vor fi organizate și în sud, la Vama Veche, unde, la fel, cluburile sunt deschise. Trenurile vor circula spre Mangalia doar până pe 4 mai, apoi circulația va fi suspendată pentru modernizarea gărilor și a liniilor de cale ferată.