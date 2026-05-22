Vibrația zilei este 5 și o să avem curaj să facem și acele lucruri care ne dădeau anxietăți. O să învingem odată!

Horoscop 23 mai 2026 – GEMENI

E un spirit de libertate, aveți chef de ducă, să ajungeți pe la malul mării sau la munte, poate într-un city break, că sunt locuri de vizitat. Poate ați primit o invitație la un concert sau la un eveniment festiv, ceva care o să vă dea o stare de spirit foarte bună.

Horoscop 23 mai 2026 – RAC

Vă caută multă lume, poate e o ceremonie și vă întâlniți cu mai vechi și mai noi prieteni, și o să vă prindă bine o baie de mulțime. Poate vă lăsați convinși să mergeți la o zi de naștere sau e o conferință pe undeva și o să luați și voi cuvântul, că aveți ceva de spus lumii.

Horoscop 23 mai 2026 – LEU

O să fiți înconjurați de oameni care vor să vă țină companie, fie că faceți mișcare, fie că mergeți împreună la un party — o să fie animație, așa cum vă place vouă. O excursie într-un parc de agrement v-ar pune adrenalina în mișcare și o să consumați acolo surplusul de energie ca să fiți fresh.

Horoscop 23 mai 2026 – FECIOARĂ

O să ieșiți la întâlnire, vă plimbați, stați la povești și o să vă eliberați de lucruri pe care nu le-ați spus și pe care le-ați ținut la secret — și n-a fost bine. O să dați zor să vă terminați treburile casnice ca să vă puteți duce și într-o vizită, că le-ați promis unor prieteni.

Horoscop 23 mai 2026 – BALANȚĂ

Vă iau prietenii într-o excursie, fie ea și de o zi, numai să vă mai spălați gândurile, că ați avut o perioadă încărcată și e bine să mai puneți și altceva în loc, pentru destindere. Poate se anunță cineva de la drum lung și, dacă nu plecați nicăieri, vă faceți program de ieșit la restaurant sau la spectacol.

Horoscop 23 mai 2026 – SCORPION

O să-i lăsați pe cei dragi să aleagă unde să mergeți și cu cine, ca să se simtă ei în primul rând bine, și o să fiți și voi fericiți. Cineva de care v-ați separat revine cu insistențe ca să fie reprimit și să-l credeți pe cuvânt că s-a schimbat. Rămâne de văzut.

Horoscop 23 mai 2026 – SĂGETĂTOR

O întrevedere cu niște oameni care vor să vă implicați într-un proiect care v-ar pune în valoare și poate intrați pe o altă traiectorie profesională. Vă curtează cineva și, dacă vă place și sunteți în căutarea unui partener, poate faceți o încercare să vă cunoașteți.

Horoscop 23 mai 2026 – CAPRICORN

Se poate să rezervați cazare pe undeva ca să plecați în doi, să luați pulsul relației, să vedeți cum stați, în ce stadiu vă aflați, că miroase a căsătorie. Se poate să faceți cunoștință cu lume nouă la sindrofiile la care veți ajunge și să puneți la cale colaborări.

Horoscop 23 mai 2026 – VĂRSĂTOR

Poate o să fie mai greu să alegeți destinația de minivacanță, că invitații tot primiți! E cineva care insistă de ceva vreme să ieșiți la cafea, că are un business la care vrea să vă cointereseze. Vedeți ce și cum. O nouă dragoste la orizont pentru cei singuri și o să vă evaluați șansele de a fi împreună — promite să fie frumos.

Horoscop 23 mai 2026 – PEȘTI

O să onorați invitația la o nuntă sau la un botez și o să vă întâlniți cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme, și o să reactualizați comunicarea. Sunt prieteni care vor să vă scoată la un meci, la un concert sau la un brunch, poate chiar la malul mării.

Horoscop 23 mai 2026 – BERBEC

Chiar și o excursie de o zi v-ar prinde bine, numai să schimbați aerul, peisajul, starea, să aveți mai mult chef de viață și de muncă. Un city break poate fi propunerea grupului și nu e rea ideea, numai să aveți o rezervă de bani.

Horoscop 23 mai 2026 – TAUR

O să simțiți și voi nevoia de plimbare și o să vă lăsați antrenați în escapadele puse la cale de prieteni, ori poate familia vrea să vă scoată din bârlog și o să vă placă. Se pare că banii n-or să fie o problemă și o să puteți merge pe la evenimentele din târg, că e nevoie de socializare.