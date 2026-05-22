În grupurile de discuții unde comunică traderii de petrol și managerii rețelelor independente de benzinării „domnește panica”, scrie Novaia Gazeta Europa.

„S-a terminat benzina 92, s-a terminat benzina 95. Cisternele stau la terminalul petrolier. În acest moment a fost declarată alertă aeriană. Nu se încarcă”, citează publicația una dintre postările din astfel de grupuri, descriind-o ca fiind tipică.

Managerii a două rețele independente de benzinării – una din Moscova și regiunea Moscovei și alta din Siberia – au declarat jurnaliștilor că, în luna mai, achiziția de produse petroliere pentru rețelele lor a devenit imposibilă: „Nu există combustibil deloc”.

La cele mai mari centre de aprovizionare cu combustibil, la data de 20 mai, acesta era disponibil doar „pe comandă”. Și nu este vorba doar despre benzină, a subliniat una dintre surse, ci și despre motorină, deși Rusia produce mai multă decât consumă și exportă surplusul.

Potrivit surselor publicației, deficitul este cauzat de faptul că marile companii petroliere integrate vertical – care extrag, produc și vând singure combustibil – și-au redus aproape complet vânzările de produse petroliere la bursa din Sankt Petersburg după oprirea unor rafinării. Acestea direcționează aproape întreaga producție către propriile benzinării.

Deocamdată, spun sursele, rețelele independente vând ultimele stocuri cumpărate înainte ca intensitatea atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești să crească puternic în luna mai. După epuizarea acestora, avertizează ele, prețurile la pompă vor crește.

Pe piața angro, prețul benzinei AI-92 a crescut la sfârșitul lunii mai cu 25–27% comparativ cu mijlocul lunii februarie, însă la pompă scumpirile vor fi probabil mai lente. Potrivit acelorași surse, marile companii integrate ar putea încerca să limiteze majorările de preț în propriile benzinării cu ajutorul subvențiilor de stat.