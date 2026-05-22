Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Şeful statului american evocă trupe "suplimentare" - fără să fie clar imediat dacă se referă la o desfăşurare a 4.000 de militari care era deja prevăzută, dar care a fost pusă în discuţie săptămâna trecută de către oficiali americani de rang înalt.

El şi-a justificat decizia prin relaţia bună pe care o are cu preşedintele naţionalist Karol Nawrocki, ales în urmă cu aproape un an.

Vicepreşedintele J. D. Vance anunţa marţi că această desfăşurare este mai degrabă "întârziată" decât anulată.

El îndemna totodată Europa să fie mai autonomă în domeniul apărării.

"Trebuie mai multă suveranitate şi ca Europa să se ţină singură pe picioare. Asta rămîne strategia noastră în Europa", sublinia într-o conferinţă de presă J. D. Vance.

Întrebat despre aceşti 4.000 de militari, el răspundea că "este o întârziere în rotaţia trupelor".

Aceste mişcări americane de trupe sunt scrutate îndeaproape, după ce preşedintele american a ameninţat să-i facă să plătească pe aliaţii săi europeni care nu i-au susţinut războiul în Iran.

Pentagonul a anunţat în mai retragerea a 5.000 de militari din Germania.