Guvernul va declasifica peste 5.000 de documente MAE din anii ’90. Dosare despre URSS, mineriade și reunificarea Germaniei
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Inquam Photos / George Calin

Preşedintele american a anunţat joi pe reţeaua sa Truth Social trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, relatează AFP.

Claudia Alionescu

El şi-a justificat decizia prin relaţia bună pe care o are cu preşedintele naţionalist Karol Nawrocki, ales în urmă cu aproape un an.

Şeful statului american evocă trupe "suplimentare" - fără să fie clar imediat dacă se referă la o desfăşurare a 4.000 de militari care era deja prevăzută, dar care a fost pusă în discuţie săptămâna trecută de către oficiali americani de rang înalt.

Vicepreşedintele J. D. Vance anunţa marţi că această desfăşurare este mai degrabă "întârziată" decât anulată.

El îndemna totodată Europa să fie mai autonomă în domeniul apărării.

"Trebuie mai multă suveranitate şi ca Europa să se ţină singură pe picioare. Asta rămîne strategia noastră în Europa", sublinia într-o conferinţă de presă J. D. Vance.

Întrebat despre aceşti 4.000 de militari, el răspundea că "este o întârziere în rotaţia trupelor".

Aceste mişcări americane de trupe sunt scrutate îndeaproape, după ce preşedintele american a ameninţat să-i facă să plătească pe aliaţii săi europeni care nu i-au susţinut războiul în Iran.

Pentagonul a anunţat în mai retragerea a 5.000 de militari din Germania.

Fostul președinte cubanez Raúl Castro a fost pus sub acuzare în SUA în legătură cu doborârea mortală a două avioane în 1996

Iranul își reconstruiește baza industrială militară mai repede decât se aștepta. Temuta armă pe care o produce deja

Iran a reluat parțial producția de drone în timpul armistițiului început în aprilie, semn că își reface rapid capacitățile militare afectate de atacurile americano-israeliene, potrivit unor surse din serviciile de informații americane.
Aglomerație pe Everest. 274 de alpiniști au ajuns pe vârf într-o singură zi pe ruta din Nepal

Un număr record de 274 de persoane au escaladat Muntele Everest pe ruta din Nepal miercuri, după ce sezonul de primăvară din acest an a început cu întârziere din cauza unui bloc uriaş de gheaţă care bloca traseul de escaladă, scrie BBC.
Putin anunță că Rusia pune „în aplicare planuri elaborate cu decenii în urmă”. La ce se referă liderul Rusiei

Ucraina a lansat, în noaptea de joi spre vineri, un nou atac de amploare asupra unor ținte din Rusia, inclusiv Moscova. Raidul a venit în aceeași zi în care Rusia și Belarus au încheiat o serie de exerciții cu arme nucleare.

Ce a răspuns ministrul Oana Țoiu, întrebată ce alege între ”pro-european” și ”pro-occidental”: ”Există o dezbatere”

Oana Țoiu, ministrul de Externe, a clarificat ce înseamnă pentru România să fie pro-europeană într-un moment în care tensiunile dintre UE și administrația americană pun la încercare alianțele tradiționale.

Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu parlamentarii care nu mai sunt afiliați partidelor pe listele cărora au fost aleși în Parlament - precum SOS, POT și AUR.

Românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate

Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri, printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, în exclusivitate la PRO Verde.

