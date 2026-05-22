Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu mănânci 24 de ore. Cum reacționează organismul după o zi de post

De la primele ore fără hrană și până la pragul de 24 de ore, organismul trece prin schimbări majore legate de glicemie, energie și metabolism.

Cum reacționează organismul în primele ore fără mâncare

Primele ore după ultima masă sunt perioada în care corpul trece treptat de la starea de „sațietate” la cea în care începe să folosească din rezerve. Totul depinde de ce ai mâncat înainte și de cât de repede sunt digerate alimentele. Organismul nu schimbă brusc modul în care funcționează, ci trece prin mai multe etape, conform Supremehospitals.in.

Primele 3-4 ore după masă

În această perioadă, corpul încă digeră și absoarbe nutrienții. Nivelul zahărului din sânge crește, iar pancreasul produce insulină. Glucoza obținută din mâncare este folosită imediat pentru energie sau este stocată sub formă de glicogen în ficat și mușchi. Dacă există mai multă glucoză decât are nevoie organismul, surplusul este transformat în grăsime. În acest interval, insulina este ridicată, iar corpul nu folosește aproape deloc grăsimea deja stocată. Practic, organismul este în modul de „stocare și construcție”.

Ce se întâmplă între 4 și 12 ore

După ce nutrienții din ultima masă încep să dispară din sânge, nivelul insulinei scade treptat, iar organismul produce mai mult glucagon, un hormon care ajută la menținerea glicemiei. Ficatul începe să descompună glicogenul pentru a păstra nivelul zahărului din sânge în limite normale. Acest proces se numește glicogenoliză. La nivel celular, corpul începe să economisească energie și să se adapteze la lipsa hranei. Majoritatea organelor folosesc încă glucoză pentru energie, însă mușchii încep treptat să folosească mai mult grăsimi, pentru ca glucoza să fie păstrată în special pentru creier.

Intervalul de 12-18 ore

După aproximativ 12 ore fără mâncare, corpul începe să activeze mai puternic procesul prin care descompune grăsimea stocată. Scăderea insulinei permite eliberarea acizilor grași din țesutul adipos în sânge. Acesta este și momentul în care multe persoane simt foamea mai intens, pe fondul creșterii hormonului grelină, responsabil pentru senzația de foame. Chiar și așa, organismul încă funcționează stabil și continuă să folosească ultimele rezerve de glicogen din ficat.

Aproape de pragul de 18 ore

Pe măsură ce se apropie de 18 ore fără mâncare, corpul devine mai eficient din punct de vedere metabolic. Hormonul de creștere începe să fie eliberat mai des pentru a proteja masa musculară și structura organismului. În același timp, metabolismul nu încetinește, ci poate chiar să crească ușor din cauza eliberării de norepinefrină, un hormon care pregătește corpul pentru activitate fizică și căutarea hranei. Această perioadă pregătește organismul pentru procese mai profunde de adaptare, inclusiv pentru activarea autofagiei, mecanismul prin care celulele încep să elimine componentele deteriorate sau inutile.

Ce se întâmplă cu nivelul glicemiei după 24 de ore

Menținerea glicemiei la un nivel stabil este una dintre cele mai importante sarcini ale organismului. Creierul și globulele roșii au nevoie constantă de glucoză pentru a funcționa normal, iar corpul are mai multe mecanisme prin care evită scăderea periculoasă a zahărului din sânge. După aproximativ 24 de ore fără mâncare, rezervele de glicogen din ficat sunt aproape epuizate. Glicogenul este forma în care organismul stochează glucoza pentru perioadele dintre mese. Chiar și așa, la persoanele sănătoase, corpul reușește în continuare să mențină glicemia într-un interval sigur.

Organismul începe să producă „glucoză nouă”

După această perioadă, principala sursă de glucoză nu mai este glicogenul, ci un proces numit gluconeogeneză. Practic, ficatul, și într-o măsură mai mică rinichii, începe să producă glucoză nouă din alte substanțe existente în organism. Pentru asta sunt folosite mai multe tipuri de „materii prime”:

· lactatul, rezultat din activitatea mușchilor și a globulelor roșii;

· glicerolul, eliberat atunci când corpul descompune grăsimile;

· anumiți aminoacizi, precum alanina și glutamina, proveniți din procesele normale de reciclare a proteinelor.

Deși organismul folosește și aminoacizi pentru a produce glucoză, un post de 24 de ore nu duce, în mod normal, la pierderi importante de masă musculară. Corpul încearcă mai întâi să recicleze proteinele deteriorate și componentele celulare care nu mai sunt necesare, prin procesul numit autofagie. În plus, folosește și rezerve din alte țesuturi înainte să ajungă să consume semnificativ din mușchi.

În această etapă cresc și nivelurile de corpi cetonici, substanțe produse atunci când organismul folosește grăsimea pentru energie. Pe măsură ce creierul începe să utilizeze aceste cetone, nevoia sa de glucoză scade. În mod normal, creierul consumă aproximativ 120 de grame de glucoză pe zi, însă după o perioadă de post această nevoie devine mai mică. Astfel, presiunea asupra organismului de a produce constant glucoză scade.

La o persoană sănătoasă, fără diabet, glicemia după 24 de ore fără mâncare se stabilizează, de obicei, în partea inferioară a valorilor normale. În multe cazuri, valorile se situează între 60 și 80 mg/dL. Organismul reușește să mențină acest echilibru prin acțiunea mai multor hormoni, precum glucagonul, cortizolul și adrenalina, care stimulează producția de glucoză în ficat.În același timp, nivelul foarte scăzut de insulină împiedică mușchii să consume prea multă glucoză, astfel încât creierul să primească în continuare energia de care are nevoie.

Cum afectează lipsa alimentelor metabolismul și energia

Mulți oameni cred că, dacă nu mănânci o zi întreagă, metabolismul încetinește imediat și corpul intră într-un fel de „mod de economisire” care oprește arderea grăsimilor. În realitate, lucrurile nu funcționează chiar așa, cel puțin în cazul postului de scurtă durată, de până la 48-72 de ore. De fapt, după aproximativ 24 de ore fără mâncare, metabolismul poate chiar să se accelereze ușor.

Asta se întâmplă pentru că organismul începe să elibereze mai multă norepinefrină, cunoscută și ca adrenalină. Acest hormon ajută corpul să folosească rezervele de energie și crește starea de alertă. Unele studii arată că rata metabolică poate crește cu aproximativ 3% până la 14% în timpul postului de scurtă durată. Practic, organismul încearcă să ofere mai multă energie și concentrare, nu să „închidă motoarele”. Pe măsură ce glucoza din organism începe să scadă, corpul caută alte surse de energie. Astfel, începe să folosească grăsimile stocate. Acestea sunt transformate în energie în interiorul celulelor, printr-un proces care are loc în mitocondrii.

În același timp, ficatul produce corpi cetonici, cunoscuți simplu drept cetone. Aceste substanțe devin o sursă alternativă de combustibil pentru organism și pentru creier. Specialiștii spun că cetonele pot oferi energie mai stabilă și produc mai puțin stres oxidativ comparativ cu glucoza. Din acest motiv, unele persoane spun că, după o perioadă de post, simt o energie mai constantă și nu mai au acele stări bruște de oboseală care apar uneori după mesele bogate în carbohidrați.

În timpul postului, corpul continuă să aibă energie, doar că începe să o ia din rezervele proprii. Activitățile ușoare sau moderate, cum ar fi mersul pe jos, yoga sau treburile obișnuite, pot fi făcute fără probleme și, în unele cazuri, oamenii spun chiar că se simt mai bine. Totuși, exercițiile foarte intense, cum ar fi sprinturile sau ridicarea unor greutăți mari, pot deveni puțin mai dificile. Asta pentru că rezervele de glicogen din mușchi încep să scadă treptat. Chiar și așa, în primele 24 de ore, organismul încearcă să păstreze cât mai mult glicogen în mușchi.