În perioada următoare documentaţia va parcurge etapele de analiză în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor şi Consiliului Interministerial, iar ulterior se va supune aprobării Executivului Hotărărea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Construcţia Autostrăzii Braşov-Făgăraş se ridică la o valoarea totală de 7,74 miliarde lei (fără) TVA. Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseul ei vor fi construite: 3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord si Şercaia), 49 poduri, pasaje şi viaducte, un spaţiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, un Centru de Întreţinere şi Coordonare, două tuneluri de tip cut and cover şi o structură tip polată (cele trei structure, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea şi rol de ecoducte).

„Noua autostradă are o rată de rentabilitate (RIRE) de 13,10%, ceea ce justifică realizarea celorlalte etape de proiectare (PAC şi PTE) în cadrul actualului contract şi permite ca ulterior să fie lansată direct licitaţia pentru contractul necesar execuţiei lucrărilor (FIDIC Roşu)", precizează CNAIR.