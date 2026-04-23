Mama lui Janet Jackson și a regretatului Michael Jackson a apărut într-o fotografie alături de Colman Domingo, actorul care îl interpretează pe soțul ei, Joe Jackson, în film, potrivit PageSix.

„Să primesc dragostea și susținerea ei este tot ce aveam nevoie”, a scris Domingo în descrierea unei postări pe Instagram Story, marți. „Am râs, ne-am privit în ochi și am avut un moment atât de frumos în acea seară. Mulțumesc familiei care a fost alături de noi și ne-a susținut munca”, a adăugat el.

Domingo, în vârstă de 56 de ani, a sugerat și că Katherine, în vârstă de 95 de ani, și-a dat acordul pentru film, încheind cu mesajul: „Am făcut-o fericită.”

Deși distribuția filmului „Michael” și mulți membri ai familiei Jackson au fost prezenți la evenimentele de premieră, două nume importante au lipsit: Janet Jackson și Paris Jackson, fiica regretatului „Rege al muzicii pop”.

În ultimii ani, Katherine a stat mai mult departe de lumina reflectoarelor, apărând doar ocazional pe rețelele de socializare ale fiicei sale, La Toya Jackson.