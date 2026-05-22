Potrivit unei directive interne, adoptate de către Ministerul Apărării şi dezvăluite vineri de agenţia austriacă de presă APA, „toate femeile militar şi toţi bărbaţii militari trebuie” să-şi poarte de-acum părul „astfel încât să nu le limiteze câmpul vizual”.

S-a terminat, aşadar, cu tunsorile obligatorii, scurte şi îngrijite.

Însă anumite accesorii „trebuie să rămână discrete, atât prin forma, cât şi prin culoarea lor”, iar părul lăsat liber nu trebuie să atingă uniforma.

În cazul părului lung, „el trebuie să fie prins, iar dacă lungimea o permite, să fie purtat în coc, în spatele capului, legat sau împletit”, se arată în acest consemn, care pune în aplicare o hotărâre a justiţiei care datează din aprilie.

Interzicerea militarilor de a-şi lăsa părul să crească, în timp ce femeile militar erau autorizate, a fost considerată discriminatorie în această ţară cu 9,2 milioane de locuitori.

La originea acestei proceduri se află o plângere a unui ofiţer care a fost amendat cu 3.000 de euro pentru că nu s-a tuns.

Ministerul Apărării a justificat sancţiunea prin necesitatea unei „apariţii uniforme şi menţinerii ordinii”.

Curtea Constituţională a respins acest argument, deoarece doar bărbaţii militari, şi nu femeile militar, erau obligaţi să se supună acestei disciplinări.