Actriţa a fost în ultima perioadă ocupată cu promovarea filmului The Devil Wears Prada 2, continuarea comediei clasice din 2006 The Devil Wears Prada, inspirată dintr-un roman cu cheie scris de o fostă asistentă a celebrei Anna Wintour de la revista Vogue, potrivit Daily Mail.

Moment special pe scenă alături de Anna Wintour

Într-un moment simbolic, Hathaway a urcat pe scenă în acea seară alături de adevărata Anna Wintour. Aceasta a făcut chiar şi o glumă despre rochia Valentino purtată de actriţă, oferindu-i, în mod ironic, o evaluare uşor „rece” chiar pe scenă.

Speculaţii pe reţelele sociale despre apariţia actriţei

Pentru mulţi dintre spectatorii care au urmărit gala de acasă, cel mai mult a atras atenţia chipul lui Anne Hathaway, care a generat numeroase speculaţii pe reţelele sociale.

„Ce şi-a făcut Anne Hathaway la faţă şi de ce?”, a scris un utilizator pe platforma X, fostul Twitter. Un altul a comentat: „Anne Hathaway îşi prezintă noua faţă”.

Publicaţia Daily Mail a anunţat că a contactat reprezentanţii actriţei pentru a obţine un punct de vedere.