Un cetăţean austriac, care nu se afla la bord, ar fi alertat compania aeriană. Pilotul a decis să efectueze o aterizare de urgenţă la Sofia. Pasagerii au fost evacuaţi din avion, scrie News.ro.

Grupul Lufthansa a precizat într-un comunicat că zborul Austrian Airlines care a efectuat o aterizare de urgenţă pe ruta Tel Aviv – Viena este supus unor verificări de securitate.

Cei 51 de pasageri ai avionului vor fi transferaţi la un alt avion cât mai curând posibil, după finalizarea verificărilor de securitate, se menţionează în comunicat.