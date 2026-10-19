Atacul, care a vizat şi clădiri nerezidenţiale şi o unitate medicală, a rănit alte trei persoane în Kiev, a precizat primarul. Un martor citat de Reuters a auzit explozii în oraş, relatează News.ro.

După o scurtă pauză, Statele Unite au reluat furnizarea de informaţii critice pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor cu rachete ruseşti, a declarat în weekend preşedintele Volodimir Zelenski, aceste informaţii fiind esenţiale pentru avertizarea cu privire la rachetele de mare viteză pe care Moscova le-a lansat în valuri.

Zelenski a discutat cu emisarii SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce aceştia au vizitat Kievul luna aceasta, în contextul în care administraţia americană încearcă să medieze un acord pentru a pune capăt războiului pe care Rusia l-a declanşat prin invadarea vecinului său în 2022.