Rute ocolitoare:

- pentru relația București – Veștem și retur: București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN 1 → Veștem – intersecție cu DN 7;

- pentru relația București – A1 Simeria (Nădlac II/ Cluj) și retur: București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1.

Program restricții:

Luni – Sâmbătă: 08:00 – 17:30

Vehicule peste 7,5 tone: Circulația este închisă pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Veștem în intervalul menționat. Traficul greu va fi deviat pe rute ocolitoare stabilite de autorități.

Vehicule până la 7,5 tone: Circulația va fi închisă/restricționată pe sectoarele afectate de lucrări.

Închideri temporare ale traficului:

• până la 30 minute (luni–vineri)

• până la 15 minute (sâmbăta)

Restricțiile sunt necesare pentru lucrări de curățare a versanților, dislocare a rocilor, montare plase de protecție și consolidarea taluzurilor, pentru creșterea siguranței rutiere pe Valea Oltului.

Duminica și în zilele de sărbători legale nu vor fi restricții, cu excepția intervențiilor de urgență.