Preotul a fost identificat ca fiind Patricio Sanchez Molinari şi se afla în mijlocul ceremoniei, în faţa altarului, când o cruce mare de lemn cu un Iisus răstignit care era agăţată pe perete, a căzut în faţă şi l-a lovit în cap, potrivit EFE, citat de Agerpres.

Câteva femei care participau la liturghie i-au acordat imediat ajutor, iar în videoclipul transmisiunii, care este publicat pe contul său de pe reţeaua socială Facebook, se poate auzi cum acestea cer ca cineva să cheme o ambulanţă. (VIDEO AICI)

În ciuda ajutorului acordat, arhiepiscopul de Guayaquil şi cardinal ecuadorian Luis Gerardo Cabrera a confirmat decesul prin intermediul unui comunicat.

Videoclipul accidentului, care a avut loc sâmbătă seara, s-a viralizat pe reţelele de socializare duminică, zi în care alte biserici şi centre educaţionale catolice au deplâns moartea preotului şi au trimis condoleanţe familiei şi prietenilor săi.

Sanchez aparţinea Congregaţiei Preasfântului Mântuitor (Redemptoriştii), o comunitate misionară fondată în 1732, şi se afla la conducerea bisericii "Nuestra Senora del Perpetuo Socorro" (Maica Domnului a Perpetuului Ajutor), situată în zona centru-sud a oraşului Guayaquil.