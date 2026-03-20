10 gustări recomandate de nutriționist care ard grăsimile și reduc foamea natural. Ce să mănânci între mese de dietă

Ce este dieta ketogenică

Dieta ketogenică a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai populare planuri alimentare pentru pierderea în greutate și pentru îmbunătățirea sănătății metabolice. Aceasta se bazează pe un consum ridicat de grăsimi, un aport moderat de proteine și o cantitate foarte redusă de carbohidrați. Prin această combinație, organismul intră într-o stare numită cetoză, în care începe să folosească grăsimea drept principală sursă de energie în locul zahărului.

Deși mesele principale pot fi relativ ușor de planificat într-o dietă keto, gustările pot ridica uneori probleme. O alegere nepotrivită, chiar și în cantitate mică, poate crește nivelul glicemiei și poate scoate organismul din cetoză. Potrivit dieteticianului Ramya B., cheia este alegerea unor gustări bogate în grăsimi sănătoase, cu un conținut moderat de proteine și foarte puțini carbohidrați. În acest mod, te poți menține sătul între mese, poți evita poftele și îți poți susține nivelul de energie pe parcursul zilei.

Mai mult decât atât, gustările potrivite pot ajuta organismul să continue procesul de ardere a grăsimilor, fără să afecteze echilibrul metabolic specific dietei ketogenice. Alimente precum avocado, ouăle sau nucile sunt adesea recomandate în acest tip de dietă, fiindcă oferă grăsimi sănătoase și nutrienți esențiali, contribuind în același timp la menținerea stării de cetoză. Iată câteva idei simple de gustări keto care pot fi integrate ușor în alimentația zilnică.

Dieta ketogenică a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai populare regimuri alimentare pentru pierderea în greutate și îmbunătățirea sănătății metabolice. Acest plan alimentar se bazează pe un consum ridicat de grăsimi, un aport moderat de proteine și o cantitate foarte redusă de carbohidrați.

Prin această combinație, organismul intră într-o stare numită cetoză, în care începe să folosească grăsimea drept principală sursă de energie în locul zahărului.

Deși mesele principale sunt relativ ușor de planificat într-o dietă keto, gustările pot fi mai dificile. O alegere greșită poate crește rapid nivelul glicemiei și poate scoate organismul din cetoză.

Potrivit dieteticianului Ramya B., cheia este alegerea unor gustări bogate în grăsimi sănătoase, cu un conținut moderat de proteine și foarte puțini carbohidrați. Astfel, poți evita poftele dintre mese și îți poți menține nivelul de energie pe parcursul zilei.

De ce sunt importante gustările potrivite în dieta keto

Menținerea cetozei necesită consecvență. Un studiu publicat în StatPearls arată că dieta ketogenică poate susține pierderea în greutate și poate îmbunătăți controlul glicemiei atunci când este urmată corect. Totuși, gustările alese la întâmplare pot perturba această stare metabolică.

Nutriționistul explică faptul că gustările keto ar trebui să furnizeze grăsimi sănătoase și minerale esențiale, precum potasiu și magneziu. Acestea pot ajuta la prevenirea oboselii și a simptomelor cunoscute drept „gripa keto”, care apare uneori în primele săptămâni ale dietei. Scopul nu este doar evitarea carbohidraților, ci și alimentarea corectă a organismului pentru a menține nivelul de energie.