10 gustări recomandate de nutriționist care ard grăsimile și reduc foamea natural. Ce să mănânci între mese de dietă

Atunci când ții dietă, gustările dintre mese pot face diferența dintre progres și tentație. Alegerea alimentelor potrivite te poate ajuta să îți controlezi pofta de mâncare, să îți menții energia și să susții procesul de slăbire.
Există câteva gustări simple, recomandate de nutriționiști, care pot contribui la reducerea foamei și la arderea grăsimilor în mod natural. Iată câteva idei simple și sănătoase pentru momentele dintre mese, potrivite pentru dietă.
Ce este dieta ketogenică
Dieta ketogenică a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai populare planuri alimentare pentru pierderea în greutate și pentru îmbunătățirea sănătății metabolice. Aceasta se bazează pe un consum ridicat de grăsimi, un aport moderat de proteine și o cantitate foarte redusă de carbohidrați. Prin această combinație, organismul intră într-o stare numită cetoză, în care începe să folosească grăsimea drept principală sursă de energie în locul zahărului.
Deși mesele principale pot fi relativ ușor de planificat într-o dietă keto, gustările pot ridica uneori probleme. O alegere nepotrivită, chiar și în cantitate mică, poate crește nivelul glicemiei și poate scoate organismul din cetoză. Potrivit dieteticianului Ramya B., cheia este alegerea unor gustări bogate în grăsimi sănătoase, cu un conținut moderat de proteine și foarte puțini carbohidrați. În acest mod, te poți menține sătul între mese, poți evita poftele și îți poți susține nivelul de energie pe parcursul zilei.
Mai mult decât atât, gustările potrivite pot ajuta organismul să continue procesul de ardere a grăsimilor, fără să afecteze echilibrul metabolic specific dietei ketogenice. Alimente precum avocado, ouăle sau nucile sunt adesea recomandate în acest tip de dietă, fiindcă oferă grăsimi sănătoase și nutrienți esențiali, contribuind în același timp la menținerea stării de cetoză. Iată câteva idei simple de gustări keto care pot fi integrate ușor în alimentația zilnică.
De ce sunt importante gustările potrivite în dieta keto
Menținerea cetozei necesită consecvență. Un studiu publicat în StatPearls arată că dieta ketogenică poate susține pierderea în greutate și poate îmbunătăți controlul glicemiei atunci când este urmată corect. Totuși, gustările alese la întâmplare pot perturba această stare metabolică.
Nutriționistul explică faptul că gustările keto ar trebui să furnizeze grăsimi sănătoase și minerale esențiale, precum potasiu și magneziu. Acestea pot ajuta la prevenirea oboselii și a simptomelor cunoscute drept „gripa keto”, care apare uneori în primele săptămâni ale dietei. Scopul nu este doar evitarea carbohidraților, ci și alimentarea corectă a organismului pentru a menține nivelul de energie.
Gustări keto bogate în grăsimi pentru energie
Grăsimile sănătoase sunt baza succesului într-o dietă ketogenică. Aceste alimente oferă energie constantă și contribuie la menținerea senzației de sațietate.
Avocado: Feliile de avocado sunt bogate în grăsimi mononesaturate și fibre. Un studiu publicat în Journal of Nutrition a arătat că avocado poate crește senzația de sațietate și poate susține digestia.
Măsline: Măslinele au un conținut foarte scăzut de carbohidrați și sunt bogate în antioxidanți. În plus, susțin sănătatea inimii și pot fi o gustare rapidă și sățioasă.
Brânză: Feliile sau batoanele de brânză oferă un amestec echilibrat de grăsimi și proteine. Potrivit nutriționistului Ramya B., brânza poate trimite semnale de sațietate către creier, ceea ce ajută la reducerea supraalimentării, conform Healthshots.com.
Gustări keto bogate în proteine care te ajută să te simți sătul
Proteinele joacă un rol important într-o dietă ketogenică, deoarece contribuie la repararea musculară și ajută la controlul senzației de foame. Totuși, echilibrul este esențial: prea multe proteine pot afecta starea de cetoză, așa că trebuie consumate cu moderație.
Ouă fierte tari: Ouăle fierte tari sunt una dintre cele mai simple și nutritive gustări keto. Sunt bogate în proteine și grăsimi sănătoase, iar studiile publicate în revista Nutrients arată că pot reduce poftele alimentare și pot crește senzația de sațietate.
Iaurt grecesc cu conținut integral de grăsimi: Iaurtul grecesc integral oferă o combinație echilibrată de grăsimi sănătoase, proteine și probiotice benefice pentru sănătatea intestinală. Este o gustare potrivită pentru cei care urmează dieta keto, mai ales dacă este consumat fără zahăr adăugat.
Salată de ton: Salata de ton, preparată cu maioneză keto și câteva bucăți de țelină, este o gustare consistentă și bogată în acizi grași omega-3. Această combinație oferă energie și poate menține senzația de sațietate pentru o perioadă mai lungă de timp.
Alternative keto crocante și dulci
Poftele alimentare nu dispar complet în timpul unei diete keto, însă pot fi gestionate inteligent prin alegeri potrivite.
Chipsuri de dovlecei: Chipsurile de dovlecei, coapte în cuptor cu ulei de măsline și condimente, sunt o alternativă crocantă și gustoasă la gustările bogate în carbohidrați.
Mix de nuci și semințe: Un amestec de nuci și semințe poate fi o gustare keto excelentă. Aceste alimente sunt bogate în magneziu, vitamina E și grăsimi sănătoase, oferind energie și menținând aportul de carbohidrați la un nivel scăzut.
Ciocolată neagră: Ciocolata neagră cu un conținut de cacao de cel puțin 85% este o opțiune potrivită pentru cei care își doresc ceva dulce. Este bogată în antioxidanți și fibre, iar unele cercetări publicate în Current Research in Food Science sugerează că poate susține controlul greutății atunci când este consumată cu moderație.
Gustări keto hidratante și benefice pentru digestie
Dietele cu un conținut foarte scăzut de carbohidrați pot încetini uneori digestia. Din acest motiv, este util să incluzi și gustări care oferă hidratare și fibre.
Bețișoare de țelină cu cremă de brânză: Țelina este bogată în fibre și foarte săracă în carbohidrați. Combinată cu cremă de brânză, devine o gustare keto simplă și sățioasă.
Felii de castravete cu guacamole: Castraveții au un conținut ridicat de apă și contribuie la hidratarea organismului. Serviți cu guacamole, oferă grăsimi sănătoase și potasiu, fiind o gustare ușoară și răcoritoare.
Greșeli frecvente de evitat atunci când alegi gustări keto
Chiar și în dieta ketogenică, unele obiceiuri pot încetini progresul. Iată câteva greșeli frecvente:
· consumul excesiv de nuci, care sunt foarte dense caloric
· alegerea gustărilor ambalate „low-carb” care pot conține zaharuri ascunse
· aportul prea mare de proteine
· ignorarea hidratării și a electroliților.
Când ar trebui să consulți un dietetician înainte de a începe dieta keto
Deși dieta ketogenică poate aduce beneficii pentru pierderea în greutate și sănătatea metabolică, nu este potrivită pentru toată lumea. În unele situații, este recomandat să discuți cu un dietetician sau cu medicul înainte de a începe acest tip de alimentație. Persoanele care se confruntă cu anumite probleme de sănătate ar trebui să ceară sfatul unui specialist, printre acestea numărându-se:
· diabetul
· tulburările tiroidiene
· problemele renale
· femeile însărcinate sau care alăptează.
În astfel de cazuri, un specialist poate oferi recomandări personalizate și poate adapta dieta astfel încât să fie sigură și echilibrată. Nutriționistul Ramya B. subliniază că unul dintre cele mai importante lucruri atunci când urmezi dieta keto este planificarea. Dacă ai la îndemână gustări potrivite, precum ouă fierte, legume tăiate sau brânză, este mult mai ușor să eviți alegerile impulsive bogate în carbohidrați.
Articol recomandat de sport.ro