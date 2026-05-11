Queen Mercy Atang a șocat pe covorul roșu cu o rochie creată din peste 500 de pâini. Apariția ei a devenit virală. FOTO

Considerată de mulți drept „cea mai mare noapte a Africii în film și modă”, gala a adus laolaltă actori, regizori și creatori de conținut într-o demonstrație impresionantă de creativitate vestimentară, scrie BBC.
Găzduită la Eko Hotel and Suites din Lagos, ceremonia a celebrat producțiile de film, televiziune și digital, dar și competiția pentru stil, la fel de intensă ca cea pentru premii.
Covorul roșu a fost dominat de ținute extravagante, cu trene spectaculoase, materiale metalizate și concepte vestimentare sculpturale.
Mai multe vedete au fost însoțite de echipe întregi care le-au ajutat să transporte creațiile voluminoase printre fotografi și fani.
Apariții care au făcut valuri pe rețelele sociale
Unul dintre cele mai comentate momente ale serii a venit de la vedeta de reality-show Queen Mercy Atang, care a apărut într-o rochie neobișnuită, despre care a spus că a fost realizată din peste 500 de pâini.
Însoțită de asistente care purtau tăvi cu produse de panificație, aceasta a avut dificultăți în a se deplasa pe covorul roșu.
Ea a explicat pentru BBC că apariția a fost o strategie de promovare a afacerii sale și nu o încercare de a șoca publicul.
„Unde altundeva este mai potrivit să îmi promovez afacerea decât la AMVCA?”, a declarat ea.
Rochia a fost creată de designerul Toyin Lawani, de la Tiannah’s Empire, care a scris pe Instagram că apariția ar putea marca începutul unui trend: „fiecare își poartă afacerea”.
Ținuta a devenit rapid virală, generând mii de reacții pe rețelele sociale.
Unii internauți au lăudat conceptul, descriindu-l drept „adevărata definiție a ideii de a-ți purta afacerea pe cap”.
Nu toate reacțiile au fost pozitive. O parte dintre utilizatori au criticat momentul, considerându-l o risipă de resurse, acuzație respinsă de vedetă.
Discuțiile au amplificat și mai mult vizibilitatea evenimentului, confirmând încă o dată impactul cultural și mediatic al AMVCA.