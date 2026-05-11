Queen Mercy Atang a șocat pe covorul roșu cu o rochie creată din peste 500 de pâini. Apariția ei a devenit virală. FOTO

Considerată de mulți drept „cea mai mare noapte a Africii în film și modă”, gala a adus laolaltă actori, regizori și creatori de conținut într-o demonstrație impresionantă de creativitate vestimentară, scrie BBC.

Găzduită la Eko Hotel and Suites din Lagos, ceremonia a celebrat producțiile de film, televiziune și digital, dar și competiția pentru stil, la fel de intensă ca cea pentru premii.

Covorul roșu a fost dominat de ținute extravagante, cu trene spectaculoase, materiale metalizate și concepte vestimentare sculpturale.

Mai multe vedete au fost însoțite de echipe întregi care le-au ajutat să transporte creațiile voluminoase printre fotografi și fani.

Apariții care au făcut valuri pe rețelele sociale

Unul dintre cele mai comentate momente ale serii a venit de la vedeta de reality-show Queen Mercy Atang, care a apărut într-o rochie neobișnuită, despre care a spus că a fost realizată din peste 500 de pâini.