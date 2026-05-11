În grupuri pe Facebook, oamenii schimbă între ei idei despre cum să economisească, ce greșeli îi costă bani și cum să facă față scumpirilor.

Despre problemele comune și, mai ales, soluțiile găsite, a vorbit Ioana Mărgineanu, reprezentanta comunității „Buget de familie”, unul dintre cele mai cunoscute grupuri online de acest tip, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Ioana Mărgineanu: „Este o comunitate care crește foarte repede, pentru că există interes pentru gestionarea unui buget mai ușor, mai simplu, iar informațiile pe care le oferim sunt lucruri de folos. Una dintre cele mai frecvente întrebări din grup este cum mai poate o familie să se încadreze în același buget, în condițiile în care aproape toate lucrurile s-au scumpit.”

Multe pierderi de bani vin din lucruri aparent mici, pe care nu le observăm la timp.

„Aș începe cu abonamentele pe care le cumpărăm, dar nu le mai folosim și uităm de ele. După care, lucrurile pe care le cumpărăm, dar nu le folosim. Vorbeam de risipa alimentară și cum o putem evita”, a spus Ioana Mărgineanu.

Deși poate părea surprinzător, unul dintre cele mai importante sfaturi nu ține de reduceri sau cupoane, ci de organizare.

„Deși pare contraintuitiv, primul lucru este să își facă o listă cu ce urmează să gătească în acea săptămână, să meargă în supermarket cu o listă și să cumpere doar lucrurile pe care le va folosi. În acest fel, are posibilitatea să aleagă supermarketul în funcție de ofertele valabile în acea săptămână. (…)

Noi suntem cei care cumpără sania vara. Adică, de exemplu, la sfârșitul anului școlar apar reduceri la rechizite. Pare total contraintuitiv, dar momentele cele mai bune de a cumpăra nu sunt momentele în care toată lumea cumpără acel produs, pentru că atunci ofertele nu există”, a mai spus Ioana Mărgineanu.

Concret, cu astfel de schimbări în organizarea bugetului, o familie ar putea să facă economii consistente, chiar dacă veniturile nu sunt mari:

„Important este să înceapă. Asta este partea cea mai grea. Chiar dacă începi cu o sumă mică, într-un final se poate ajunge la economii de până la 20%, care la început par imposibile. Dar, dacă devine un obicei și realizezi ce fac acei bani puși deoparte pentru tine, șansele să prioritizezi cumpărături impulsive sau lucruri de care nu ai cu adevărat nevoie devin mai mici.”