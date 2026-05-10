Specialiștii spun că pot aduce beneficii importante, dar și că există situații în care trebuie consumate cu mai multă atenție.

Beneficiile consumului de ouă

Ouăle par niște alimente banale, însă puțini știu cât de sănătoase sunt acestea. Ele oferă, într-un volum relativ mic, un aport echilibrat de proteine, lipide de calitate, vitamine și minerale esențiale. Această combinație le face relevante în alimentația zilnică, mai ales în dietele care urmăresc eficiența nutrițională.

Proteina din ou este considerată un reper de calitate biologică, deoarece conține toți aminoacizii esențiali în proporții optime. Din acest motiv, este utilizată eficient de organism pentru sinteza proteică și refacerea țesuturilor. Ouăle ajută la menținerea și dezvoltarea masei musculare, datorită conținutului de proteine. Sunt utile atât pentru persoanele active, cât și pentru menținerea tonusului odată cu vârsta.

În același timp, conțin vitamine din grupul B, care contribuie la producerea energiei. De aceea, pot susține un nivel de energie mai constant pe parcursul zilei. De asemenea, ouăle sunt o sursă bună de colină, un nutrient important pentru funcțiile creierului, cum ar fi memoria și concentrarea, iar vitamina B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos.

Un alt detaliu important este că ouăle conțin antioxidanți care ajută la protejarea ochilor și pot reduce riscul unor probleme de vedere. De asemenea, acestea mai oferă și nutrienți care susțin sistemul imunitar, ajutând organismul să funcționeze corect.

Datorită proteinelor, ouăle oferă o senzație de sațietate mai mare. Asta înseamnă că pot reduce nevoia de gustări între mese. Din acest motiv, pot fi utile în menținerea sau controlul greutății. Pentru majoritatea oamenilor, consumul moderat de ouă nu afectează negativ sănătatea inimii, iar dacă sunt consumate în cadrul unei alimentații echilibrate pot face minuni pentru sănătate.

Cât este considerat un consum normal

Ouăle nu trebuie evitate, ci consumate în mod echilibrat. Pentru majoritatea adulților sănătoși, un aport de aproximativ un ou pe zi este considerat sigur și ușor de integrat într-o alimentație variată. În unele cazuri, consumul poate fi mai ridicat. Studiile arată că 1-3 ouă pe zi pot fi tolerate fără efecte negative la persoanele sănătoase, mai ales dacă dieta generală este echilibrată și săracă în grăsimi saturate, scrie Nih.gov.

Totuși, necesarul diferă de la o persoană la alta:

· persoanele active sau cu un aport crescut de proteine pot consuma mai multe ouă

· în schimb, cei cu colesterol ridicat sau afecțiuni cardiovasculare ar trebui să limiteze consumul.

Un rol important îl are alimentația în ansamblu. Ouăle integrate într-o dietă bogată în fibre și alimente neprocesate au un impact diferit față de cele consumate alături de produse bogate în grăsimi nesănătoase.

Riscurile consumului de ouă

Ouăle au fost mult timp privite ca fiind „problematice” din cauza colesterolului din gălbenuș. Un ou are în jur de 200 mg de colesterol, iar asta a dus la ideea că ar crește riscul de boli de inimă. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Unele studii arată că un consum mare și constant de colesterol alimentar poate crește riscul cardiovascular. Pe de altă parte, există și cercetări care arată că organismul își reglează producția proprie de colesterol, deci impactul nu este direct la toată lumea.

Riscuri pentru sănătatea inimii: Pentru persoanele sănătoase, consumul moderat de ouă nu pare să crească semnificativ riscul de boli cardiovasculare. În schimb, pentru cei care au deja colesterol mare sau probleme cardiace, lucrurile pot fi diferite. La aceste persoane, un consum frecvent poate contribui la creșterea riscului, mai ales dacă dieta este deja dezechilibrată.

Persoanele cu diabet sau probleme metabolice: În cazul persoanelor cu diabet, unele studii au observat o asociere între consumul mai mare de ouă și un risc crescut de boli cardiovasculare. Asta nu înseamnă că ouăle trebuie eliminate complet, dar este important să fie consumate cu moderație și în contextul unei diete atent controlate, conform Sciencedirect.com.

Un risc real apare atunci când ouăle sunt consumate în cantități mari și constant. În plus, ele sunt adesea asociate cu alimente bogate în grăsimi saturate, cum ar fi baconul sau mezelurile. Aceste combinații sunt mult mai problematice pentru inimă decât ouăle în sine.

Ouăle pot crește atât colesterolul LDL („rău”), cât și HDL („bun”). Aici devine puțin mai complicat. Creșterea LDL ridică semne de întrebare, dar creșterea HDL poate avea un efect protector. În plus, reacția diferă de la o persoană la alta, unii oameni sunt mai sensibili, alții aproape deloc.

Consumul excesiv, mai ales într-o dietă bogată în proteine, poate pune presiune pe rinichi sau ficat, în special dacă există deja probleme. Există și unele studii care sugerează legături cu anumite boli cronice, dar rezultatele nu sunt clare și nu există un consens.

Cine ar trebui să fie atent

Ouăle sunt, în general, bine tolerate, însă există situații în care consumul trebuie ajustat. Persoanele cu colesterol ridicat trebuie să fie mai prudente, deoarece gălbenușul conține o cantitate semnificativă de colesterol, care poate influența valorile din sânge, mai ales în contextul unei alimentații bogate în grăsimi saturate.

Și în cazul persoanelor cu diabet, consumul trebuie adaptat. Unele cercetări sugerează că un aport mai mare de ouă poate fi asociat cu un risc cardiovascular crescut, deși rezultatele nu sunt uniforme și depind de contextul general al dietei.

Pentru cei care au deja boli cardiovasculare sau factori de risc, atenția nu trebuie să fie doar asupra ouălor, ci asupra întregului stil alimentar. Asocierea frecventă cu alimente procesate sau bogate în grăsimi poate influența negativ sănătatea.

Există și persoane care reacționează mai puternic la colesterolul alimentar. În aceste cazuri, consumul de ouă poate avea un impact mai vizibil asupra valorilor colesterolului, ceea ce impune o abordare mai atentă. De asemenea, trebuie atenție mare și la alergiile la ouă, care impun evitarea acestui aliment, indiferent de cantitate.