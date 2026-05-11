Rory McColl, un bărbat de 37 de ani din Scoția, susține că a luat din greșeală telefonul unui alt client dintr-un bar din Bangkok, crezând că este al său. Poliția l-a arestat însă imediat, iar acum riscă până la cinci ani de detenție.

Vacanța de 12 zile s-a transformat într-un coșmar

Rory McColl a ajuns în Bangkok pe 9 martie pentru o vacanță scurtă, de aproape două săptămâni. Totul s-a schimbat însă chiar în prima noapte petrecută în capitala Thailandei.

Angajații unui bar de pe celebra stradă Khao San Road au alertat poliția după ce britanicul ar fi luat telefonul unui alt client. McColl spune că a fost doar o confuzie: își pierduse propriul telefon și a crezut că dispozitivul identic găsit în bar îi aparține.

Ulterior, și-a dat seama de greșeală și ar fi încercat să găsească proprietarul telefonului. Autoritățile nu au acceptat însă explicația și l-au arestat.

Părinții turistului spun că fiul lor a petrecut două nopți în condiții cumplite într-o celulă de beton înainte de a fi eliberat pe cauțiune.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Înainte ca Rory să își dea seama, poliția era deja acolo”, a povestit tatăl său.

„Apoi a fost încătușat și dus în celule. A stat acolo două nopți. Ne-a spus că a fost îngrozitor. Dormea pe podeaua de beton și avea drept pernă doar o sticlă de plastic cu apă”, a mai spus acesta.

Britanicul ar fi plătit aproximativ 1.000 de lire sterline pentru cauțiune, însă pașaportul i-a fost confiscat, iar de atunci nu a mai putut părăsi Thailanda.

Așteaptă verdictul departe de casă

De șapte săptămâni, Rory McColl trăiește într-un hotel din Bangkok și iese foarte rar, doar pentru plimbări scurte. Familia lui spune că încearcă să rămână optimist, însă este extrem de speriat de posibilitatea unei condamnări.

Potrivit legislației thailandeze, furtul pe timp de noapte poate fi pedepsit cu închisoare între unu și cinci ani, plus amendă.

Poliția din Bangkok a confirmat că bărbatul este cercetat pentru furt și a precizat că nu există dovezi care să susțină varianta unei simple neînțelegeri. Dosarul a fost trimis procurorilor.