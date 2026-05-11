Imaginile cu piloții de elită ai Forțelor Aeriene ruse, care au efectuat tradiționalul survol sâmbătă, au arătat avioane de luptă afișând steagurile unor state europene membre NATO, inclusiv Regatul Unit, Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos, Danemarca, Finlanda și Norvegia.

Momentul a avut loc la scurt timp după ce Vladimir Putin a lăudat trupele ruse implicate în Ucraina, afirmând că acestea „se confruntă cu o forță agresivă, înarmată și susținută de întregul bloc NATO”.

„Victoria a fost întotdeauna și va fi a noastră”, a declarat președintele rus, referindu-se la războiul din Ucraina, ajuns în al cincilea an.

Eroarea a apărut în timpul transmisiunii realizate de presa de stat a survolului efectuat de echipele acrobatice Russian Knights (Russkiye Vityazi) și Swifts (Strizhi) — unul dintre cele mai așteptate momente ale paradei din Piața Roșie din Moscova, care a marcat cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Imaginile păreau să alterneze între cadre reale și unele generate de inteligență artificială, oferind publicului prim-planuri cu aeronavele — inclusiv MiG-29, Su-30SM și Su-25 — în timp ce zburau deasupra pieței în formația caracteristică „diamant cubanez”, eliberând fum în culorile drapelului rus.

Putin, aflat la putere de peste un sfert de secol, a folosit în mod constant Ziua Victoriei — cea mai importantă sărbătoare laică din Rusia — pentru a demonstra forța militară a țării și pentru a mobiliza sprijinul pentru războiul din Ucraina.

Securitatea a fost strictă la Moscova, unde președintele rus și mai mulți lideri străini au participat la paradă, în timp ce gărzile de corp au purtat genți negre despre care se crede că sunt scuturi antiglonț pliabile.