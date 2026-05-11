„Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor «reprezentanţi» ai Iranului. Nu-mi place – ESTE TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris el pe reţeaua sa Truth Social.

Răspunsul Iranului s-a concentrat pe încetarea războiului pe toate fronturile, în special în Liban, precum şi pe siguranţa navigaţiei prin strâmtoarea Ormuz, a precizat televiziunea de stat iraniană, fără a indica însă cum sau când s-ar putea redeschide această cale navigabilă vitală.

Acest răspuns iranian a venit în urma unei propuneri a SUA de a pune capăt luptelor înainte de a începe negocierile pe chestiuni mai controversate, inclusiv programul nuclear al Iranului.

Agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Tasnim a declarat că propunerea Teheranului include încetarea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale a SUA, garanţii că nu vor mai avea loc atacuri asupra Iranului şi ridicarea sancţiunilor împotriva Iranului, inclusiv a interdicţiei SUA privind vânzările de petrol iranian.

Ce propune Iranul în privinţa uraniului

The Wall Street Journal a citat surse anonime care au afirmat că Iranul a propus diluarea unei părţi din uraniul său puternic îmbogăţit şi transferul restului către o ţară terţă.

Pakistanul, care a mediat discuţiile privind războiul, a transmis răspunsul iranian către SUA, a declarat un oficial pakistanez.

În ciuda unui armistiţiu de o lună în conflict şi după aproximativ 48 de ore de relativ calm, duminică au fost detectate drone ostile deasupra mai multor ţări din Golf, subliniind ameninţarea cu care se confruntă încă regiunea.

Răspunzând la o întrebare - dacă operaţiunile de luptă împotriva Iranului s-au încheiat -, Trump a declarat într-o intervenţie difuzată duminică: „Au fost învinşi, dar asta nu înseamnă că s-a terminat”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyanu a punctat, la rândul său, că războiul nu s-a încheiat, deoarece mai sunt „multe de făcut” pentru a elimina uraniul îmbogăţit din Iran, a demonta instalaţiile de îmbogăţire şi a aborda problema reprezentanţilor Iranului şi a capacităţilor sale în materie de rachete balistice.

Cea mai bună modalitate de a elimina uraniul îmbogăţit ar fi prin diplomaţie, a spus Netanyahu într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, fără a exclude eliminarea acestuia prin forţă.

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a spus într-o postare pe reţelele sociale că Iranul „nu se va înclina niciodată în faţa inamicului” şi că „va apăra interesele naţionale cu forţă”.

Tensiuni în Golf

În ciuda eforturilor diplomatice de a ieşi din impas, ameninţarea la adresa rutelor maritime şi a economiilor din regiune a rămas ridicată.

Duminică, Emiratele Arabe Unite au declarat că au interceptat două drone provenite din Iran, în timp ce Qatarul a condamnat un atac cu drone care a lovit o navă de marfă provenind din Abu Dhabi în apele sale teritoriale. Kuweitul a declarat că apărarea sa aeriană a făcut faţă dronelor ostile care au pătruns în spaţiul său aerian.

Deşi Washingtonul a impus propria blocadă asupra navelor iraniene luna trecută, Teheranul a aşteptat înainte de a răspunde la apelurile de a pune capăt unui război care, potrivit sondajelor, este nepopular în rândul alegătorilor americani care se confruntă cu preţuri tot mai mari la benzină.

În contextul în care administraţia Trump se confruntă cu nemulţumirea alegătorilor americani cu mai puţin de şase luni înainte de alegerile parlamentare, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat în emisiunea „Meet the Press” a NBC că administraţia Trump „caută în permanenţă idei noi” pentru a reduce preţurile la benzină.

SUA nu a găsit prea mult sprijin internaţional, aliaţii NATO refuzând apelurile de a trimite nave pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz fără un acord de pace complet şi o misiune mandatată la nivel internaţional.

Precizările Franţei

Pe plan intern, Trump a trebuit să respingă încercările democraţilor din Congres de a forţa încetarea războiului prin legea War Powers Act. „Aceasta este o situaţie care a fost agravată mult de acţiunile lui Donald Trump, iar acum el se zbate încercând să găsească o cale de ieşire”, a declarat senatorul american Jack Reed, democratul cu cea mai mare vechime din Comisia pentru Servicii Armate a Senatului, în cadrul emisiunii „Sunday Morning Futures” de la Fox News.

Marea Britanie, care a colaborat cu Franţa la o propunere menită să asigure tranzitul în siguranţă prin strâmtoare odată ce situaţia se va stabiliza, a anunţat sâmbătă că va trimite o navă de război în Orientul Mijlociu în vederea pregătirii pentru o astfel de misiune, urmând o mişcare similară a Franţei.

Ministrul adjunct al afacerilor externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat pe reţelele sociale că orice staţionare a navelor de război britanice, franceze sau de altă origine în jurul Strâmtorii Ormuz sub pretextul „protejării transportului maritim” ar constitui o escaladare şi va fi întâmpinată cu forţa.

Ca răspuns, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franţa este pregătită să sprijine misiunea internaţională, dar „nu a avut niciodată în vedere o desfăşurare militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz”.