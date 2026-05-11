Printre ei, 5 cetățeni francezi, dintre care unul a prezentat simptome asemănătoare bolii, în timpul zborului de repatriere, spre Paris. Toți au fost plasați în carantină.

Ultimul zbor de evacuare este așteptat să decoleze în această după-amiază, spre Australia.

Aproximativ 30 de membri ai echipajului vor rămâne pe navă, pentru a o duce înapoi în Olanda.

Pasagerii spanioli debarcați de pe nava de croazieră MV Hondius au intrat în carantină obligatorie, la un spital militar de lângă Madrid. Vor sta acolo cel puțin o săptămână, timp în care nu au voie să-și vadă familiile.

Pe de altă parte, unul dintre cei cinci cetățeni francezi „a prezentat simptome, în timpul zborului de repatriere”, a anunțat premierul Sébastien Lecornu. Acesta a fost testat, iar rezultatul va fi anunțat azi.

Însă toți vor rămâne în carantină strictă câteva zile, în funcție de starea lor de sănătate, înainte de a fi izolați la domiciliu.

Marea Britanie, Canada, Olanda, Irlanda, Turcia și Statele Unite au trimis, de asemenea, avioane, pentru a-și evacua cetățenii de pe nava ancorată în largul insulelor Canare.

Monica Garcia, ministrul spaniol al Sănătății: „Am debarcat 94 de persoane, de 19 naționalități diferite. Operațiunea a decurs bine și conform planului.”

Fiecare țară care a avut pasageri la bordul navei de croazieră va implementa propriile reguli sanitare. Protocolul anti-hantavirus implementat în Statele Unite, care nu impune neapărat carantina, „poate prezenta riscuri”, spune directorul Organizației Mondiale a Sănătății.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS: ”Sfatul nostru a fost clar: începând cu data de 10 mai, 42 de zile de monitorizare activă, 42 de zile de carantină, care poate fi într-un spital sau la domiciliu. Acesta a fost sfatul nostru către țările respective, dar noi nu impunem o regulă. Fiecare țară își urmează propriile strategii, pe baza propriilor evaluări de risc”.

Întrebare reporter Sky News: „De ce nu ar trebui să ne îngrijoreze situația din Franța? De ce nu e un semnal de alarmă pentru dvs.?

Tedros: „Desigur că pot apărea unele simptome, dar este posibil ca acestea să nu aibă vreo legătură cu hantavirusul. Bineînțeles că trebuie verificat, însă odată cu înaintarea în vârstă apar și numeroase probleme de sănătate. Aceasta a fost, de fapt, una dintre îngrijorările noastre în legătură cu această navă, deoarece mulți pasageri sunt persoane în vârstă și suferă de alte boli cronice, iar simptomele ar putea fi asociate cu hantavirusul. Așa că, dacă apar simptome, asta nu înseamnă neapărat că ele au legătură cu hantavirusul. Bineînțeles că e posibilă și varianta cealaltă (ca persoană să fie infectată), dar sunt convins că specialiștii francezi vor face tot ce e necesar pentru a gestiona această situație”.

Focarul de pe navă este legat de tulpina Andes a Hantavirusului - o formă rară, care se poate transmite de la om la om, prin contact apropiat. Virusul are o perioadă de incubație de până la nouă săptămâni.

Melissa Bell, corespondent CNN: ”Autoritățile nu vor să își asume niciun risc în acest moment și vor să se asigure că toate persoanele aflate pe acea navă vor sta în carantină o perioadă îndelungată, pentru a proteja restul populației.”

Pentru azi sunt programate alte două zboruri de repatriere: unul spre Australia, cu șase persoane la bord, iar altul către Țările de Jos, cu 18 persoane la bord.

Nu toată lumea va debarca în Tenerife.

Sadiya Chowdhury, corespondent SKY NEWS: „30 de membri ai echipajului vor rămâne la bordul navei, pentru a naviga ulterior spre portul din Rotterdam, unde nava de croazieră va fi dezinfectată.”

Trupul neînsuflețit al uneia dintre persoanele decedate de Hantavirus, precum și medicul OMS care s-a îmbarcat ieri pe navă vor rămâne, de asemenea, la bord, până la finalul călătoriei.

Opt dintre pasagerii vasului s-au îmbolnăvit în ultimele săptămâni, iar trei dintre aceștia au decedat: un cuplu olandez și o femeie din Germania.