Cultura nu are provincie. Festivalul de Teatru Gong din Roman, ecoul unui vis devenit realitate | FOTO

Sau, după cum spune Cătălina Bostan , președinta Asociației Cultural-Artistice Gong Roman, este ”ecoul unui vis devenit realitate”. Și cine ar putea să prezinte mai bine această aventură artistică, decât cea de la care a pornit totul?

Festivalul de Teatru Gong din Roman reprezintă povestea de succes a unei pasiuni comune pentru teatru și o dedicare către frumos, emoție și artă dramatică.

Concursul actorilor în devenire este regizat de un juriu din care fac parte Laura Duică - actriță a Teatrului Masca din București, Vero Căliman - actriță, regizoare, autoare și creatoare de proiecte artistice pentru copii și familii, conf. univ. dr. Anca Mihaela Ciofu de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași, Amalia Popa - actor performer, profesor de Yoga și creatoare de teatru independent, lector univ. dr. Emanuel Florentin de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași.

Festivalul de Teatru Gong își ridică în zilele de 8 și 9 mai 2026 cortina pentru cea de-a IX-a sa ediție, instituind astfel o tradiție culturală în orașul Roman. Copii din opt orașe își vor etala talentul de mici actori, iar studenți de la Facultatea de Teatru din Iași vor juca o piesă pentru publicul iubitor de cultură, în Sala de Festivități a Primăriei Roman.

”Povestea ecoului nostru a început să se scrie acum mulți ani într-un oraș mic de provincie când un grup de copii și tineri entuziaști, au ales, ca timpul lor liber să-l dedice unei pasiuni fascinante - arta dramatică.

Aureolați și inspirați de inegalabila lumină eminesciană, câțiva elevii ai școlii ”Mihai Eminescu” din Roman au început să descifreze tainele teatrului. De la mici reprezentații școlare am pornit cu încredere spre cucerirea de noi teritorii artistice.

Și pentru că ”trebuiau să poarte un nume”, micii actori în devenire și-au ales ca simbol și nume ”Gong” pentru ca ecoul pasiunii lor să răzbată cât mai departe.

Dăruirea, curiozitatea și dragostea pentru teatru s-au dovedit în timp componentele unei povești de succes.

Molipsiți de morbul scenic am pornit cu încredere spre abordarea de noi proiecte teatrale. Curajul a fost răsplătit rapid prin participarea la zeci de festivaluri și competiții de gen adresate teatrului tânăr.

14 tineri din pepiniera Gong au devenit actori

Aceste experiențe ne-au deschis o nouă lume, ne-au pus în contact cu profesioniști ai scenei care ne-au format și remodelat reperele artistice ceea ce a reprezentat o creștere spectaculoasă din punct de vedere tehnic și artistic a trupei.

Cu fiecare deplasare trupa mai adăuga în palmaresul ei un succes, o izbândă, o întâlnire emblematică dar și o fărâmă de vis...care creștea văzând cu ochii”.

An de an adunam în tezaurul nostru afectiv noi orașe și scene care ne îmbrățișau și ne ofereau experiențe artistice remarcabile: Sinaia, Brașov, Fălticeni, București, Sebeș, Ploiești; Petroșani, Cluj, Alexandria, Iași, Suceava, Piatra Neamț, Focșani, Târgu Neamț.

Au trecut 18 ani ani de când reprezentațiile artistice ale Trupei de teatru ”Gong” Roman au încântat sute de spectatori din toate colțurile țării prin punerea în scenă a unui repertoriu vast din dramaturgia universală și contemporană.

Mulți dintre membrii trupei noastre au făcut pasul spre o carieră de actori profesioniști, până în prezent din pepiniera Gong au făcut pasul spre o carieră profesionistă un număr de 14 tineri deveniți actori care joacă pe diverse scene ale țării.

Cum să organizezi un festival de teatru într-un oraș mic de provincie

Dorința ascunsă pe care o creșteam în interior a început să irumpă...visul nostru avea să fie strigat cu voce tare și să-și ceară un nume: Festivalul de teatru Gong Roman.

Ne-am dorit să multiplicăm bucuria primită, să extrapolăm experiențele și pentru alți copii și tineri din comunitatea noastră care să poată avea acces la teatru și cultură.

În anul 2013 a luat naștere Asociația Cultural Artistică Gong sub umbrela căreia am creat proiecte cultural artistice menite să îmbogățească peisajul cultural local și să faciliteze accesul copiilor la ateliere art-creative/spectacole de teatru.

Prima ediție a Festivalului de teatru Gong avea să se întâmple la Roman în data de 1 aprilie 2017 adunând sub egida sa 10 trupe de teatru din întreaga țară. Adresat copiilor din ciclul primar și gimnazial cu două secțiuni de concurs: individual și trupe.

An de an s-au alăturat proiectului nostru prieteni de pretutindeni care au contribuit la creșterea, vizibilitatea și succesul evenimentului. Festivalul concurs a avut în fiecare an un juriu special creat din profesioniști ai artei dramatice.

Festivalul în cei 9 ani de activitatea s-a realizat doar din donații în bani si natură oferite de părinți și agenții economici locali.

Bucuria noastră este imensă când vedem cum impactul creat poate schimba viziunea locală iar contribuția lor devine element primordial în susținerea educației prin cultură!

Piesă cu piesă ne recompunem asemeni unui puzzle care știe valoarea fiecărei bucăți implicate în succesul global.