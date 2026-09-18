Astăzi, aniversarea este despre milioane de proiecte și planuri pentru casă, susținute de prețuri mici în fiecare zi și de echipe care oferă consultanță la fiecare pas.

Pentru LEROY MERLIN România, 15 ani înseamnă să fie în continuare alături de oameni, cu generozitate, respect și implicare, susținându-i să-și ducă proiectele DIY mai departe, cu încredere, perseverență și dorința de a reuși.

Iar între 15 și 29 septembrie, LEROY MERLIN România îi invită pe clienți în magazine să descopere surprizele pregătite pentru aniversarea de 15 ani, inclusiv produse la prețuri aniversare.