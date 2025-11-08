”Macbeth.0”, premieră la Teatrul Masca. O adaptare radicală a tragediei, în cheia unui thriller algoritmic

08-11-2025 | 15:06
Macbeth.0
Teatrul Masca

Teatrul Masca anunță premiera „Macbeth.0”, o adaptare contemporană după William Shakespeare, un spectacol-manifest care pornește de la ideea de a servi drept carte de vizită a spiritului Masca.  

Cristian Anton

Teatrul Masca anunță premiera Macbeth.0, o adaptare contemporană după William Shakespeare în regia Catincăi Drăgănescu, în care liniile dintre tragedie shakespeariană și realități virtuale se diluează, iar ambiția devine o unealtă de manipulare a sistemului.

Datele de premieră sunt 22 și 23 noiembrie, de la ora 19:00.

Următoarele reprezentații sunt programate pentru 29 și 30 noiembrie, de la ora 18:00, respectiv 1, 13 și 14 decembrie 2025, de la ora 19:00.

Producția face parte din stagiunea 2025-2026, care, la Teatrul Masca, stă sub deviza „#curaj”. Inițial, Macbeth.0 trebuia să aibă premiera în luna martie a acestui an, dar, din cauza unor provocări de factură bugetară și sistemică, a fost amânat până în mai și, ulterior, până în acest moment.

O relectură necesară, într-un moment în care spectacolul lumii riscă să devină singura noastră realitate

Spectacolul-manifest pornește de la ideea de a servi drept carte de vizită a spiritului Masca, a căutărilor estetice pe care teatrul și le propune. Prin urmare, include, pentru prima dată în ultimii ani, o distribuție formată din toți actorii din trupa teatrului.

Ce mai poate spune un Macbeth azi, într-o lume în care puterea nu se mai cucerește pe câmpul de luptă, ci în rețele de date? Spectacolul propune o relectură radicală a tragediei, în cheia unui thriller algoritmic, în care personajele devin subiecții unui experiment de obediență politică și estetică.

Măștile și păpușile supradimenionate, create de actrița Laura Duică

Folosind convenții de teatru alternativ, video layering, cor performativ și suprapuneri lingvistice, această montare construiește o experiență imersivă și critică asupra prezentului nostru hiper-mediatizat. În centrul ei: un lider fragil, testat nu pentru ce poate construi, ci pentru cât poate fi manipulat. Dar ce se testează nu e doar obediența unui personaj. Ci a noastră.

Macbeth devine Woyzeck. Shakespeare – un cod-sursă. Și teatrul – o interfață între memorie și simulare, între liber arbitru și obediență programată. O relectură necesară, într-un moment în care spectacolul lumii riscă să devină singura noastră realitate.

”Internetul e un Babilon: toată cunoașterea lumii stocată, dar nicio certitudine salvată”

Trăim într-un prezent în care estetica a înlocuit realitatea și algoritmii decid înainte ca noi să alegem. Acest Macbeth nu e despre ambiție, ci despre cum dorința devine protocol, iar liberul arbitru – iluzie.

Internetul e un Babilon: toată cunoașterea lumii stocată, dar nicio certitudine salvată. Shakespeare a devenit limbajul perfect al manipulării – familiar, legitim, imposibil de pus sub semnul întrebării. Scoția devine laborator. Macbeth, un Woyzeck politic – vulnerabil, derutat, folosit. Spectacolul activează întrebarea: dacă replicile sună bine și luminile cad cum trebuie, mai știm când să ne îndoim?

Tragedia devine doar interfața. Luminile sunt corecte, replicile impecabile. Dar ce se testează nu e actul – ci participarea noastră. Cât de repede confundăm forma cu realul? Când ne place prea mult ca să mai punem întrebări”, spune Catinca Drăgănescu. 

MACBETH.0

după William Shakespeare

Regie, concept și adaptarea textului: Catinca Drăgănescu

Scenografie: Gabi Albu

Costume: Rodica Neacșea

VR: Ciprian Făcăeru (Augmented Space Agency)

Lighting design: Andrei Ignat

Video design: Dan Ionescu

Univers sonor: Andrei Raicu și Horia Constantinescu

Creație măști și păpuși supradimensionate: Laura Duică

Cu: Voicu Aaniței, Măriuca Bosnea, Mara Bugarin, Mara Căruțașu, Alina Crăiță, Sorin Dinculescu, David Drugaru, Laura Duică, Valentin Mihalache, Anamaria Pîslaru, Vladimir Purdel, Dragoș Stoica

Vârstă recomandată: 12+

Primele reprezentații: 22 & 23 noiembrie, 19.00.

Programul complet al Teatrului Masca, aici - https://www.masca.ro/teatru/calendar/

Bilete: bilet.ro https://www.bilet.ro/eveniment/macbeth-17033-54449 

Bilete: MyStage.ro https://www.mystage.ro/spectacole/macbeth-0-4991/date/41340 

