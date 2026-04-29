În total, peste 5.000 de oameni vor face spectacol pe străzile orașului.

Cea mai mare reprezentare a artelor spectacolului din România vine în acest an cu o nouă temă: cuvântul „suflet”. Organizatorii doresc să sublinieze astfel că, într-o lume dominată de digitalizare, artistul și privitorului trebuie să rămână, împreună, în lumea pură a scenei.

Actrița franceză Fanny Ardant, o stea a cinematografiei europene, va juca în piesa „Cassandra” și va fi prezentă la câteva proiecții ale unor filme care i-au adus celebritatea.

Constantin Chiriac, președinte Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu: „Vom avea cel puțin 100.000 de spectatori zilnic, pe zi, live. Sunt spectacole care vin din 82 de țări.”

Și scriitoarea austriacă, laureată cu premiul Nobel, Elfriede Jelinek, va fi prezentă la această ediție.

Spectacolele indoor vor aborda teme contemporane, trecând prin tragedia greacă, Shakespeare și autorii moderni.

Vicențiu Rahău, selecționer spectacole indoor: „Un alt artist extraordinar, Emma Dante, va veni cu un spectacol „Îngerul casei” și abordează o temă extrem de relevantă și în România. Tema femicidului, tema mamei în familie, tema soției în familie.”

Din cele peste 800 de evenimente artistice, peste 250 de reprezentații se vor desfășura pe străzile și în piețele orașului. Altele vor avea loc în biserici vechi și cetăți fortificate.

Dan Bartha, selecționer spectacole outdoor: „Compania Plasticiens Volants este printre cele mai renumite companii la nivel internațional. Ne vor duce în lumea lui Gulliver, cumva în lumea călătoriilor fantastice ale lui.”

Biletele vor costa între 50 și 200 de lei și vor fi puse la vânzare la începutul lunii mai. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu are loc între 19 și 28 iunie.