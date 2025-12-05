Teatrul Grivița 53 se inaugurează oficial. Premiera „5+3=9” deschide istoria artistică a primului teatru construit de la 0

Teatrul Grivița 53 se inaugurează la începutul lunii decembrie, marcând finalul unui drum de 9 ani și începutul unui nou capitol cultural pentru teatrul românesc. După aproape un deceniu de eforturi neîntrerupte, donații, rătăciri, reveniri, speranțe și răbdare, primul teatru construit de la zero în România după 1946 este pregătit să își primească spectatorii.

Dacă inaugurarea clădirii, în septembrie, a însemnat momentul în care miracolul a putut fi văzut și atins, inaugurarea teatrului reprezintă momentul în care acest miracol se pune în mișcare.

„5+3=9” – prima producție Teatrul Grivița 53

Pentru a marca inaugurarea teatrului, Grivița 53 prezintă „5+3=9”, un spectacol creat de Ștefan Lupu inspirat din povestea nespusă a Teatrului Grivița 53, de la prima idee și primii ctitori, până la provocările nemărturisite și deschiderea stagiunii. 9 ani de întâmplări halucinante, situații la limita ficțiunii, multe reușite bazate pe inconștiență, instinct și energia unei comunități fabuloase, construiesc povestea unui vis: “5+3=9”.

“Am ajuns în momentul la care visăm de 9 ani. Abia acum avem emoții. Teatrul Grivița 53 se pregătește pentru a crea experiențe vii, care să trezească, să atingă, să plece cu spectatorii acasă. Identitatea artistică va fi construită exclusiv pe întâlniri literare, dramatizări relevante de care are nevoie în present orice generație. Sau piese de teatru scrise exclusiv pentru spațiul nostru. Spectacolul “5+3=9” deschide călătoria Teatrului Grivița 53 în spiritul pe care ni l-am dorit, teatru ca incursiune, ca provocare, ca explorare. Sunt convinsă că Teatrul Grivița 53 l-a ales pe Ștefan Lupu, înainte de a-i propune noi colaborarea, pentru că a găsit în el artistul prin care să-și exprime spiritul. La fel cred și despre echipa de actori și dansatori din proiect. Altfel nu înțeleg cum a putut să se nască energia acestui spectacol atât de fidelă cu ceea ce am sperat. Perfect timing, o întâlnire bazată pe chimie, respect și admirație. Și când proiectele încep astfel, e cu bucurie. Și asta rămâne.“ Chris Simion- Mercurian, inițiatoarea demersului Grivița 53 - primul teatru construit împreună de la zero.

Spectacolul pornește călătoria artistică a Teatrului Grivița 53 și este reprezentativ pentru demersal artistic al acestui nou spațiu de creație. O echipă de actori și dansatori tineri nonconformisti, provocați fiind de energia unică a acestui început istoric, invită spectatorii într-un univers al creativității și performanței.

„E o responsabilitate mare, dar și o ocazie unică de a face parte din acest început. Spectacolul 5+3=9 e construit în același spirit în care a fost făcut acest teatru, din respect, devotament și dorința de a lăsa ceva în urmă care să merite. Cu recunoștință față de Grivița 53 și față de toți cei care cred în acest miracol” - Ștefan Lupu

Din distribuție fac parte: Mara Tătar, Costin Stăncioi, Bianca Adelina Geantă, Tamara Găgeatu, Tiberius Zavelea, Viktoriia Medviedieva, Oleksandr Solokha / Mirel Cumpănaș

Echipa de creație:

Concept și coregrafie: Ștefan Lupu

Asistent regie: Maria Filipache

Scenografie: Şteff Chelaru

Compoziție muzicală: Adrian Piciorea & Raw Creatives (Robert Găgeată, David Luncă, Damian Gerard), Mara Tătar

Lighting design: Alin Popa & Ruxandra Ilie

Video design: Silviu Luda

Desen afiș spectacol creat special de Dan Perjovschi, inspirat de motorul demersului Grivița 53: Împreună!

Primele reprezentații vor avea loc pe 4, 5, 6, 7, 16 și 17 decembrie, urmând ca din ianuarie spectacolul să revină pe scenă, cu noi date ce vor fi comunicate pe paginile de social media și site-ul teatrului.

Nouă ani de muncă, o comunitate, un teatru

Grivița 53 s-a născut în 2016, când regizoarea Chris Simion-Mercurian a vândut casa bunicii sale și a cumpărat ruinele de pe Calea Griviței 53. Implicarea lui Tiberiu Mercurian, a fost urmată de o mobilizare națională și internațională rar întâlnită în zona culturală: donații, campanii, voluntariat, efort tehnic, ani de șantier, pauze impuse de boală, reluări curajoase și o comunitate care a crescut până la aproximativ 14.000 de ctitori.

„Ctitor cu ctitor, cărămidă cu cărămidă”, teatrul desenat de Codrin Trițescu a prins viață din credința oamenilor care au ales să participe la acest miracol cultural. Inaugurarea teatrului confirmă promisiunea făcută încă de la început: nu se construiește un imobil, ci un loc de creație care încă nu există, un spațiu viu, deschis riscului, interest de explorare, în așteptare de întâlniri și libertate de creație.

Grivița 53 își asumă o identitate artistică orientată spre arta contemporană în toate formele ei de expresivitate artistică. Teatrul va găzdui producții realizate special pentru acest spațiu în diferite formule estetice, evenimente culturale în jurul unor personalități iconice, rezidențe artistice, ateliere, workshopuri, expoziții, instalații și intervenții interdisciplinare.

Spectacolul este realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1, ca Partener Principal al Teatrului Grivița 53, alături de Leroy Merlin și Epson. În același timp, sala mare, mobilată cu scaune realizate si oferite special pentru Teatrul Grivița 53 de către Mobexpert și oferite cu titlu de sponsorizare vă așteaptă.

Teatrul Grivița 53 există și datorită finanțării prin grantul SEE 2014-2021, prin programul Ro-Cultura și a 14.000 de ctitori personae fizice care au crezut în acest vis și au sprijinit împlinirea lui. Povestea merge mai departe.

