Zeci de mii de oameni s-au înghesuit să prindă bilete la Festivalul Național de Teatru. Reprezentațiile s-au vândut rapid

Stiri Diverse
01-10-2025 | 20:31
Zeci de mii de oameni au încercat miercuri să prindă bilete la Festivalul Național de Teatru. Vânzarea online s-a deschis pe la prânz, însă, într-un timp foarte scurt, multe dintre spectacole aveau deja casa închisă.

autor
Georgiana Pocol

În cadrul evenimentului, care se întinde pe 10 zile, sunt programate peste 70 de reprezentații susținute de trupe de teatru din toată țara.

Pentru spectacolul inspirat din copilăria lui Radu Afrim, „Casa dintre blocuri", au stat la coada virtuală zeci de mii de doritori.

Organizatorii spun că interesul uriaș confirmă valoarea festivalului, care aduce pe scenele din București producții de excepție din toată țara.

Aura Corbeanu, vicepreședinte executiv al UNITER: „Avem ocazia și posibilitatea să vedem 71 de reprezentații în 20 de spații teatrale. Toți își doresc să vadă cele mai bune producții ale României în cadrul Festivalului Național de Teatru. Publicul iubitor de teatru, care astăzi, în data de 1 octombrie 2025, ne-a dovedit dragostea lor pentru teatru și timp de 3 ore, aproape s-au epuizat biletele.”

Lari Giorgescu, actor:Procesul de selecție a inclus vizionarea și analiza temeinică a peste 200 de spectacole care au avut premieră în ultima stagiune. Festivalul Național de Teatru începe pe 17 octombrie.”

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, festival, eveniment, teatru,

Dată publicare: 01-10-2025 20:29

