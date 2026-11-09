„Situația CFR Marfă nu este nici până în prezent rezolvată”

„Avem o problemă: situația CFR Marfă, companie a cărei intrare în faliment este așteptată de Comisia Europeană, nu este nici până în prezent rezolvată, deoarece fosta conducere nu a dorit să facă nimic în acest sens. Din păcate, nu s-a dorit constituirea unui Consiliu de Administrație provizoriu, cu un mandat special pentru a continua această procedură. Deci și aici suntem în deficit”, a afirmat ministrul Transporturilor, luni, într-o conferință de presă, notează News.ro.

„Românii vor plăti salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane”

El a adăugat că România riscă să intre în infringement și că trebuie plătite salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane.

„Astfel, nu numai că România riscă să intre în infringement pentru că avem două companii cu același scop, mă refer la CFR Marfă și Carpatica, al cărei director este aici, lângă noi, dar românii, din păcate, vor plăti salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane care, din iunie, efectiv, au încă contracte de muncă la CFR Marfă, dar nu muncesc pentru acești bani, deoarece compania nu mai are, din primăvară, licență de operare”, a declarat Ștefan-Ovidiu Popa.

„Este nevoie de o concediere colectivă”

El a adăugat că valoarea salariilor restante și a celor compensatorii se ridică la 11 milioane de euro.

„Pe lângă aceste sume, este nevoie de o concediere colectivă, ceea ce presupune acordarea a cinci salarii compensatorii, potrivit contractului colectiv de muncă, adică cinci ori cinci salarii medii brute pe ramură. Astfel, vorbim de 19 milioane de lei, salarii restante, și încă 37 de milioane de lei, salarii compensatorii. Avem un total de 56 de milioane de lei, aproximativ 11 milioane de euro, pe care statul român trebuie să îi scoată acum pentru a plăti oamenii și a acoperi incompetența unora care au știut doar să boicoteze. Pentru rezolvarea acestei situații am avut o discuție cu domnul prim-ministru, cu domnul viceprim-ministru, cu Ministerul Muncii, să găsim soluția necesară”, a susținut Ștefan-Ovidiu Popa.