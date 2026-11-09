Retailerul respinge acuzațiile, consideră amenda disproporționată și anunță că va contesta decizia în fața instituțiilor din Bulgaria și din Uniunea Europeană. Compania avertizează totodată că ar putea renunța la investițiile planificate în țară, potrivit Novinite.

Potrivit autorității de reglementare, încălcările vizează solicitarea unor prețuri mai mici de la furnizori, reținerea unor taxe pentru servicii direct din prețurile convenite și tergiversarea negocierilor atunci când producătorii solicitau majorarea prețurilor.

Cea mai mare sancțiune, de 31,85 milioane de euro, a fost aplicată pentru deducerea taxelor aferente serviciilor oferite de lanțul comercial direct din sumele convenite cu furnizorii. Comisia a concluzionat că retailerul a acționat cu rea-credință în efectuarea acestor rețineri.

O altă amendă, de 21,89 milioane de euro, vizează solicitarea unor prețuri mai mici pentru produsele livrate. Potrivit autorității, Kaufland și-ar fi folosit poziția superioară de negociere pentru a obține condiții care îi favorizau propriile interese comerciale, în detrimentul producătorilor.

Aceeași sumă a fost aplicată pentru blocarea sau întârzierea negocierilor în care furnizorii solicitau majorări de prețuri. Retailerul este acuzat că a prelungit în mod intenționat aceste discuții.

Comisia a precizat că valoarea sancțiunilor a fost stabilită în funcție de gravitatea și durata fiecărei încălcări, precum și de efectele negative asupra furnizorilor afectați.

Cum a început investigația

Investigația autorității bulgare a început în iunie 2025, printr-o analiză amplă a pieței produselor alimentare de bază și a lanțului de aprovizionare, de la producători până la comercianți.

Un raport intermediar publicat în decembrie 2025 a evidențiat mai multe probleme structurale, printre care poziția puternică a marilor lanțuri de magazine și dependența tot mai mare a producătorilor de acestea pentru comercializarea produselor.

Ulterior, Comisia și-a extins verificările asupra politicilor de prețuri, reducerilor, adaosurilor comerciale și contractelor dintre retaileri și furnizori. Autoritatea a încurajat companiile din sector să rezolve dezechilibrele prin dialog și autoreglementare, avertizând că va deschide proceduri dacă marile lanțuri nu își schimbă practicile.

În mai 2026, Comisia a declanșat din oficiu investigații împotriva Kaufland Bulgaria și Maxima Bulgaria, compania care operează magazinele T Market. Verificările au fost desfășurate în baza legislației bulgare care transpune directiva europeană privind practicile comerciale neloiale.

Investigația care a vizat Kaufland a durat peste cinci luni. În acest interval, autoritatea a solicitat informații atât retailerului, cât și furnizorilor săi, și a strâns probe privind relațiile comerciale cu mai mulți producători.

Comisia a dispus ca retailerul să înceteze imediat practicile constatate. Decizia poate fi contestată la Tribunalul Administrativ al Regiunii Sofia în termen de 14 zile. Nerespectarea ordinului poate atrage o penalizare de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie a companiei în anul financiar precedent, pentru fiecare zi în care încălcările continuă.

Kaufland amenință că își va reconsidera investițiile

Într-un punct de vedere transmis după anunțarea sancțiunii, Kaufland Bulgaria a afirmat că respectă cu strictețe legislația națională și europeană și că va folosi toate căile legale disponibile pentru a-și apăra drepturile. Compania consideră că amenda de 75,65 milioane de euro nu are o bază obiectivă și este disproporționată în raport cu practica europeană.

Retailerul a invocat date ale Comisiei Europene potrivit cărora, în perioada 2022-2024, toate amenzile aplicate în Uniunea Europeană pentru practici comerciale neloiale au însumat 41,9 milioane de euro, în cadrul a 754 de cazuri.

„În aceste condiții, vom fi obligați să ne reconsiderăm în totalitate viitoarele investiții în țară, care includ numai în următorii trei ani investiții planificate de 200 de milioane de euro”, a avertizat compania.

Kaufland a mai anunțat că va recomanda grupului-mamă Schwarz Group să reevalueze planurile de investiții în Bulgaria în urma acestei decizii.

Retailerul susține că, de la intrarea pe piața bulgară, a generat o valoare adăugată de aproape 14 miliarde de euro și are peste 8.500 de angajați. Compania și-a reafirmat angajamentul față de respectarea legii, oferirea unor produse de calitate la prețuri accesibile și menținerea unor parteneriate stabile cu producătorii locali.