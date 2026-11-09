Europarlamentarul PSD Dragoş Benea a declarat, luni, despre reforma administrativ-teritorială la care lucrează partidul că satul nu-şi va schimba denumirea, dar comuna da, iar în acest caz cetăţenii îşi vor putea schimba documentele gratuit, fără cheltuieli personale, scrie News.ro. Benea a precizat că se ia în calcul inclusiv comasarea anumitor oraşe şi va fi o discuţie inclusiv despre judeţe.

Dragoş Benea a fost întrebat după şedinţa PSD dacă îşi vor pierde aceste localităţi numele, iar localnicii vor fi nevoiţi să-şi schimbe buletinele.

„Nu, se ia în calcul introducerea unei perioade de tranziţie, în care cetăţenii să-şi poată schimba documentele gratuit, fără cheltuieli personale, cheltuielile să fie suportate de stat, acolo unde va fi cazul. Satul nu-şi va schimba denumirea, dar comuna da", a menţionat Benea.

Benea a mai afirmat că, dacă luăm ca prag 3.000, vorbim de aproximativ 1.600 de primării ce sunt vizate de această matrice şi de această reorganizare administrativ-teritorială.

„Sigur, nu înseamnă că dispar toate 1.600, poate să fie 700, 800, 900, funcţie de ce va rezulta din analiza acelor comitete judeţene", a spus el.

Județele mai puțin dezvoltate, absorbite de cele mai bogate

Despre faptul că Ministerul Dezvoltării venise cu o cifră de 429, Dragoş Benea a răspuns: „Lucrăm cu mai multe simulări, poate şi cu 4.000. Am spus, nu cred că asta aşteaptă cetăţeanul, reforma administrativ-teritorială care vizează doar 400 şi un pic de UAT-uri. Ea trebuie să fie puţin mai amplă şi de asta am şi insistat pe 400, 1.150, între 1.500 şi 3.000 de locuitori. Deocamdată lucrăm, acesta este scenariul de bază pe care lucrăm", a explicat Benea.

Dragoş Benea a confirmat şi că se ia în calcul inclusiv comasarea anumitor oraşe care nu îndeplinesc acest cadru de a avea 10.000 de locuitori.

„E posibil. Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona", a precizat social-democratul.

Eurodeputatul a arătat că va fi şi această discuţie legată de judeţe, pentru că „sunt unele mai dezvoltate economic decât celelalte".