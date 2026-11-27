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Întrebat, într-o conferinţă de presă, la Bruxelles, dacă poate da asigurări că vor fi creşteri şi de salarii şi de pensii, el a răspuns: „Nu”, potrivit Agerpres.

Şeful statului a menţionat că toţi factorii implicaţi vor ca bugetul pentru 2027 să fie votat înainte de sfârşitul acestui an, în luna decembrie.

El a evidenţiat că România trebuie să respecte ţinta de deficit bugetar, dar este mult prea devreme pentru a previziona ce se va întâmpla pe anumite tipuri de cheltuieli.

„Ministerul (Finanţelor) are sistemul informatic, a comunicat tuturor ordonatorilor de credite solicitarea de a încărca în acest sistem informatic aşteptările, dorinţele pe care ordonatorii de credite le au. Ca întotdeauna, şefii de instituţie vor mult mai mult decât se poate. Dezbaterea pe buget abia începe, între, mai întâi, miniştri, după aceea şefii de agenţie. Deci o să fie o dezbatere de două, trei săptămâni pe conţinutul bugetului. Şi, din nou, ce ştiu este că toată lumea este aliniată că trebuie să ne respectăm ţinta de deficit, dar e mult prea devreme ca să putem să previzionăm ce se va întâmpla pe anumite tipuri de cheltuieli”, a explicat preşedintele.