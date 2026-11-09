Proiectul, estimat la 55 de miliarde de dirhami (aproximativ 11,1 miliarde de lire sterline), va include hoteluri de lux, locuințe și un centru comercial impresionant, fiind amplasat de-a lungul autostrăzii Sheikh Zayed Road, care leagă Dubai de Abu Dhabi, potrivit Express.

Cu toate acestea, vizitatorii vor trebui să își planifice cu atenție deplasările, deoarece zona de la suprafață a noii comunități va fi complet lipsită de mașini. Scopul este crearea unui mediu mai sigur și mai sustenabil, fără riscul accidentelor rutiere.

Potrivit companiei care dezvoltă proiectul, noua comunitate va fi conectată la viitorul serviciu feroviar de pasageri Etihad Rail, prima rețea națională de transport feroviar pentru călători din Emiratele Arabe Unite, care va lega marile centre urbane, precum Abu Dhabi și Dubai.

Regiunea este deja cunoscută pentru centrele sale comerciale de lux, însă noul proiect din districtul Al Mamoura, Abu Dhabi, va include unul dintre cele mai mari malluri, cu o suprafață de aproximativ 279.000 de metri pătrați.

În cadrul complexului vor fi construite hoteluri de cinci stele, apartamente, case înșiruite și vile. De asemenea, sunt planificate un teren de golf la standarde de campionat, două universități, trei școli internaționale, opt grădinițe, trei moschei și două muzee.

Un proiect de lux care pune accent pe sustenabilitate

Sustenabilitatea ocupă un loc central în planurile de dezvoltare, proiectul urmând să fie alimentat în proporție de 60% din surse de energie sustenabilă. Tehnologia solară va fi utilizată atât pentru umbrirea aleilor pietonale, cât și pe acoperișurile clădirilor.

Anunțul vine în urma unui acord privind vânzarea terenului și dezvoltarea proiectului, semnat pe 6 octombrie între compania imobiliară responsabilă de investiție și AD Ports Group.

Timur Mamaikhanov, cofondator și director general al companiei dezvoltatoare, a declarat:

„Suntem încântați să colaborăm cu AD Ports Group în cadrul acestui proiect transformator. Terenul din Al Mamoura beneficiază de o amplasare excepțională și ne angajăm să dezvoltăm o comunitate multifuncțională de referință, care să stabilească noi standarde de calitate și stil de viață în Abu Dhabi.

Viziunea noastră este să creăm o destinație vibrantă și dinamică, ce combină facilități rezidențiale, comerciale și de agrement, iar acest acord oferă baza necesară pentru a transforma această viziune în realitate. Avem deplină încredere în piața imobiliară în plină dezvoltare din Abu Dhabi și așteptăm cu interes o colaborare de succes cu AD Ports Group.”

Proiectul ar urma să fie finalizat în următorii zece ani.