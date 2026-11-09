Hidroelectrica şi compania franceză Electricite de France (EDF) elaborează un studiu de prefezabilitate pentru proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, în vederea stabilirii capacităţii optime a viitoarei centrale, a valorii investiţiei şi a condiţiilor în care aceasta poate fi realizată, a anunţat luni Dan Plaveti, preşedintele Directoratului Hidroelectrica, la o conferinţă privind provocările iernii 2026 - 2027 pentru sistemul energetic naţional, scrie Agepres.

Mega-proiectul de la Tarnița a fost gândit să aibă o putere de 1.000 MW, iar costurile investiționale erau estimate la peste 1 miliard de euro încă de acum peste 15 ani.

Acționarii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, au aprobat asocierea companiei românești de stat cu gigantul energetic francez Électricité de France (EDF), controlat tot de stat, pentru implementarea proiectului centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița, ce datează de pe vremea dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu.

„În ceea ce priveşte proiectul strategic Tarniţa-Lăpuşteşti vă pot spune că s-a stabilit un parteneriat cu EDF, Electricite de France, a fost înfiinţat un SPV (societate de proiect, n.r.), iar în momentul de faţă, împreună cu partenerii francezi, se elaborează un studiu de prefezabilitate pentru a stabili, pe de o parte, care este capacitatea optimă la care ar trebui construită o astfel de centrală. De asemenea, pe baza acestui studiu de prefezabilitate, se va vedea exact ce înseamnă componenta investiţională şi care sunt condiţiile în care se poate face această investiţie", a declarat Dan Plaveti, conferinţa organizată de Focus Energetic.

Ministerul Energiei analizează schema ajutorului de stat pentru realizarea proiectului Tarnița-Lăpuștești

Potrivit acestuia, modelele financiare pentru realizarea investiţiei au fost discutate la nivel de principiu cu Ministerul Energiei, care analizează şi posibilitatea instituirii unei scheme de ajutor de stat pentru proiectele de stocare a energiei.

"Din date preliminare, oricum există modele financiare discutate principial cu Ministerul Energiei, care analizează partea de scheme de ajutor de stat pentru a putea realiza proiecte pe stocare. Hidroelectrica nu este implicată doar în acest proiect, este şi un al doilea proiect de centrală de stocare cu pompaj", a afirmat reprezentantul Hidroelectrica.

În paralel, compania continuă investiţiile în retehnologizarea capacităţilor hidroenergetice existente şi în dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii.

"În acelaşi timp, pot să vă spun că Hidroelectrica se concentrează şi pe partea de investiţii, deci viitorul Hidroelectrica totuşi stă în partea de investiţii, atât retehnologizări pentru grupurile sau centralele existente, dar şi investiţii. O investiţie în stocare, a doua este în curs de implementare şi alte două proiecte tot pe stocare cu baterii sunt pregătite pentru a fi scoase la licitaţie. Producţia hidroenergetică are avantajul flexibilităţii, dar considerăm că mai multe capacităţi de stocare pot fi de ajutor atât companiei, cât şi sistemului", a explicat Plaveti.

Publicaţia Focus Energetic, în parteneriat cu Comisia de industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, organizează luni a 14-a conferinţă din ciclul celor dedicate pregătirilor de iarnă, având ca temă "Provocările iernii 2026 - 2027 pentru sistemul energetic naţional".