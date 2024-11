Ce salariu are președintele României. Unde se situează Klaus Iohannis față de alți șefi de stat din Europa

Klaus Iohannis a devenit președinte în 2014, după ce a câștigat alegerile în fața lui Victor Ponta, și a fost reconfirmat funcția în 2019, după o altă victorie, de data aceasta împotriva Vioricăi Dăncilă.

Iată ce salariu are președintele României versus președinții din alte țări din Europa.

Ce salariu are președintele României

Potrivit ultimei declarații de avere depuse de Klaus Iohannis în mai 2024, acesta a avut în ultimul an un salariu anual net de 186.749 lei, adică 15.562 lei lunar. În euro, la cursul de schimb din luna mai 2024, președintele României avea 3.131 de euro lunar, respectiv 37.000 de euro anual.

Soția sa, Carmen Iohannis, profesor de limba engleză la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, a câștigat 49.553 lei, adică 4.129 lei lunar.

Pe lângă salarii, soții Iohannis au și venituri din chirii. Cei doi dețin mai multe proprietăși în Sibiu, care le aduc sume semnificative în fiecare an: trei apartamente de 84,6 mp, 253 mp și 67 mp, și trei case de locuit de 377 mp, 76 mp și 64 mp.

Conform declarației de avere a președintelui, familia Iohannis câștigă anual aproximativ 79.070 de lei din chirii, ceea ce înseamnă în jur de 6.664 de lei pe lună.

Cât câștigă alți șefi de stat din Europa

În Europa, diferențele salariale între liderii politici reflectă adesea statutul economic și influența internațională a țărilor respective.

Președintele României se situează în ultima parte a clasamentului, fiind pe poziția 37 în topul european.

Printre cei mai bine plătiți lideri europeni se numără președintele Elveției, care primește un salariu anual în jur de 481.000 de euro. Acest nivel de remunerare se justifică prin statutul de țară cu o economie extrem de stabilă și prosperă, precum și prin rolul important pe care Elveția îl joacă în finanțe și afaceri internaționale.

Pe locul al doilea, se află președintele Irlandei, cu un salariu de 381.000 euro. Irlanda, fiind un hub economic important în Uniunea Europeană și având o economie de înaltă tehnologie, reflectă acest lucru și în salariile liderilor săi.

Cancelarul Germaniei, cu un venit anual de 351.000 euro, urmează în clasament. Germania, ca una dintre cele mai mari economii din Europa și lider economic al Uniunii Europene, oferă un salariu consistent liderului său, subliniind importanța acestuia în coordonarea politicilor economice și financiare la nivel european.

Alte poziții notabile includ cancelarul Austriei, care câștigă peste 321.000 euro, și președintele Islandei, cu un salariu în jur de 300.000 de euro.

Cei mai prost plătiți lideri europeni

În contrast, există lideri europeni care sunt plătiți semnificativ mai puțin. La capătul inferior al scalei salariale se află președintele Moldovei, care câștigă doar 8.000 euro anual. Această sumă reflectă în mod direct provocările economice cu care se confruntă Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa. Similar, președintele Ucrainei, cu un salariu de 11.000 euro, se situează printre cei mai puțin plătiți lideri europeni.

Președintele Macedoniei de Nord câștigă 16.000 euro, iar președintele Serbiei 14.000 euro, plasându-se, de asemenea, în partea inferioară a listei.

Lista salariilor sefilor de stat din Europa

1. Elveția - Președinte: 481,650 EUR

2. Irlanda - Președinte: 380,950 EUR

3. Germania - Cancelar: 351,240 EUR

4. Austria - Cancelar: 321,190 EUR

5. Islanda - Președinte: 301,150 EUR

6. Luxemburg - Prim-ministru: 264,100 EUR

7. Italia - Prim-ministru: 261,390 EUR

8. Liechtenstein - Prim-ministru: 242,130 EUR

9. Danemarca - Prim-ministru: 237,290 EUR

10. Suedia - Prim-ministru: 232,380 EUR

11. Belgia - Prim-ministru: 226,250 EUR

12. Norvegia - Prim-ministru: 200,180 EUR

13. Monaco - Ministru de Stat: 191,900 EUR

14. Regatul Unit - Prim-ministru: 188,400 EUR

15. Turcia - Președinte: 187,530 EUR

16. Franța - Președinte: 184,590 EUR

17. Olanda - Prim-ministru: 184,150 EUR

18. Grecia - Președinte: 147,000 EUR

19. Republica Cehă - Președinte: 142,040 EUR

20. Finlanda - Președinte: 134,300 EUR

21. Rusia - Președinte: 129,200 EUR

22. Slovacia - Președinte: 122,820 EUR

23. Ungaria - Președinte: 120,830 EUR

24. Portugalia - Președinte: 91,650 EUR

25. Spania - Prim-ministru: 93,030 EUR

26. Georgia - Președinte: 86,350 EUR

27. Cipru - Președinte: 85,520 EUR

28. Lituania - Președinte: 81,830 EUR

29. San Marino - Căpitani Regenți: 79,500 EUR

30. Slovenia - Președinte: 76,130 EUR

31. Bulgaria - Președinte: 75,050 EUR

32. Estonia - Președinte: 70,865 EUR

33. Andorra - Prim-ministru: 69,920 EUR

34. Malta - Președinte: 67,410 EUR

35. Letonia - Președinte: 67,180 EUR

36. Polonia - Președinte: 66,520 EUR

37. România - Președinte: 64.148 EUR

38. Croația - Președinte: 42,160 EUR

39. Bosnia și Herțegovina - Președinte: 40,520 EUR

40. Belarus - Președinte: 31,920 EUR

41. Muntenegru - Președinte: 31,770 EUR

42. Armenia - Președinte: 31,320 EUR

43. Albania - Președinte: 26,670 EUR

44. Macedonia de Nord - Președinte: 16,390 EUR

45. Serbia - Președinte: 14,200 EUR

46. Ucraina - Președinte: 11,020 EUR

47. Moldova - Președinte: 8,800 EUR

* Datele referitoare la salariile șefilor de stat sunt luate de pe site-ul World Population Review. În statele în care există și președinte și premier am luat salariile președintelui, iar in cazul monarhiilor sau a țărilor în care președintele are doar un rol onorific, am dat salariile șefilor executivului.

**Salariile sunt brute, înainte de achitarea taxelor.

Top 10 cei mai bune plătiți șefi de stat din lume

Singapore – Prim-ministru 1.61 milioane $

Hong Kong – președinte 568.400 $

Switzerland – președinte 507.000 $

United States – președinte 400.000 $

Australia – prim-ministru 354.000 $

Germany – cancelar 369.727 $

Austria – cancelar 338.094 $

Noua Zeelandă – prim-ministru 325.546 $

Japonia – prim-ministru - 316.521 $

Canada – prim-ministru - 297.000 $

Top salarii la stat în România

Potrivit unei analize realizate de Stirile PRO TV în luan februarie a acesti an, președintele Klaus Iohannis este departe de a avea cel mai mare salariu dintre cei bugetari.

Un top al salariilor în 2023, ar arăta astfel:

1. Mugur Isărescu - Guvernator BNR - 80.413 lei / lunar

2. Nicu Marcu - președinte ASF - 62.843 lei

3. Marian Enache - președinte CCR - 31.227 lei

4. general Lucian Pahonțu - șef SPP - 26.556 lei

5. Dr. ing. Octavian Davidescu - director INCDS - 26.060 lei

Lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre alegerile prezidențiale din 2024

Calendarul alegerilor. În următoarele trei weekenduri românii își vor alege președintele și parlamentarii. Potrivit calendarului alegerilor din 2024, publicat în Monitorul Oficial, în perioada 24 noiembrie - 8 decembrie, se vor organiza scrutine în fiecare weekend. Primele alegeri sunt cele prezidențiale, care vor avea loc pe 24 noiembrie, în ziua de duminică, în același timp cu referendumul inițiat de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Următoarele alegeri, cele parlamentare, au loc tot într-o zi de duminică, pe 1 Decembrie, chiar de Ziua Națională a României. Alegerile din 2024 se încheie cu turul al doilea pentru alegerile prezidențiale, programat să aibă loc pe 8 decembrie.

România își alege al 5-lea președinte după Revoluție. Din anul 1989 și până în prezent România a avut patru președinți – Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Conform Constituției, președintele României poate ocupa funcția doar pentru două mandate consecutive, ceea ce înseamnă că, indiferent de rezultatul alegerilor, România va avea un nou președinte începând cu 2025.

Ce atribuții are șefului statului? De la rolul său în politica externă, la influența pe care o are asupra guvernului, președintele României joacă un rol fundamental în sistemul politic al țării. De asemenea, este important de menționat că președintele beneficiază de un salariu considerabil, acesta având cea mai înaltă funcție în statul roman. Puterile și rolul său sunt însă foarte clar definite prin legea fundamentală a țării. Atribuțiile președintelui sunt împărțite în două mari categorii - politică internă și politică externă. De asemenea, Constituția României stabilește un set clar de reguli și condiții care trebuie respectate pentru ca cineva să poată să ajungă la cea mai înaltă funcție în stat.

Unde și cum votăm? Pentru a participa activ la alegeri, cetățenii trebuie să fie bine informați și să știe exact cum și unde pot vota. În secțiile de vot, alegătorii vor trebui să aibă asupra lor un act de identitate valid și să respecte toate procedurile specifice stabilite de autoritățile electorale. Fie că sunt în țară sau în străinătate, românii vor putea accesa informațiile necesare pentru a asigura un proces de vot corect și transparent. Înainte de a ajunge la secția de votare, este esențial să cunoști calendarul alegerilor, dar și să fii la curent cu toți pașii procedurali pentru a te asigura că exerciți dreptul tău la vot într-un mod corect.

Promisiuni electorale. În goana după voturi, mulți dintre candidații la alegerile prezidențiale din 2024 fac promisiuni fanteziste, uitând sau ignorând faptul că atribuțiile președintelui României sunt destul de limitate pe plan intern. În cursa pentru alegerile prezidențiale, fiecare candidat a elaborat un program electoral cu promisiuni pentru cetățeni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: