Topul salariilor la stat. Cine sunt bugetarii care încasează mai mult decât Iohannis. Au lefuri și de zeci de mii de euro

Un proiect de lege depus în Parlament prevede ca nici un salariu de la stat să nu fie mai mare decât al președintelui țării.

Deputații USR sunt cei care au depus inițiativa legislativă de plafonare a salariilor. Asta după ce, spun ei, au descoperit venituri de neimaginat în cazul unor șefi de instituții de stat.

Claudiu Năsui, deputat USR: „Era în 2020, da, 36.000 de euro net pe lună, deci mai mult decât președintele, nu doar al României, ci al Americii. Conducea un institut național de cercetare și dezvoltare în silvicultură. Marin Drăcea. Un alt director al unui astfel de institut câțiva ani mai târziu a avut într-o lună mai mult decât toți miniștrii guvernului la un loc”.

Lista salariilor uriașe de la stat, din diverse domenii, este lungă. Parlamentarii din opoziție vor plafonarea lor.

De ce vor aleșii să pună o limită

Cel mai mare salariu din țară îl avea, anul trecut, guvernatorul Băncii Naționale Mugur Isărescu. Potrivit informațiilor de pe site-ul BNR, el câștiga în fiecare lună peste 80.000 de lei.

Un salariu uriaș avea și președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu - peste 60.000 de lei pe lună, deși domeniul pe care îl conduce a fost zguduit de câteva falimente de răsunet.

Președintele Curții Constituționale câștigă foarte bine - peste 30.000 de lei net pe lună, în vreme ce șeful serviciului de pază și protecție, generalul Pahonțu, are un salariu lunar de 26.000 de lei, mai mult decât cel pe care îl păzește practic, adică președintele României care, conform declarației de avere de anul trecutm câștiga din salariu 15.000 de lei.

Mai mult decât șeful statului câștigă și directorul Institututului de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură, care ia 26.000 de lei lunar. Acestea sunt însă doar salariile de bază, iar pe lângă ele cei din posturile de conducere mai primesc sporuri, prime ori indemnizații extrem de generoase.

Anul acesta, salariul președintelui a ajuns la aproximativ 23.000 de lei net.

Radu Popa, deputat PSD: „Performanța întârzie. N-am văzut pe nimeni să răspundă pentru ce oamenii respectivi sunt atât de bine salarizați. Cred că aici ar trebui să vedem care sunt criteriile care compun fișa postului acestor președinți și pe urmă să vedem dacă salariile sunt mici sau mari”.

George Butunoiu, specialist în recrutare: „Dacă o să-mi spună cineva că oamenii buni n-o să se mai ducă acolo pentru că sunt salariile foarte mici, ok, or să fie câțiva care n-or să se mai ducă, dar vă garantez eu că or să rămână destui care or să o facă”.

Deocamdată inițiativa celor de la USR a fost respinsă de senatori, dar urmează să fie dezbătută și supusă votului și în Camera Deputaților care este for decizional.

19-02-2024 19:25