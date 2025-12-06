Un bărbat din Hunedoara a fost reţinut după ce și-a lovit partenera cu pumnii şi picioarele și a sechestrat-o acasă

Un bărbat a fost reţinut după ce Poliţia Municipiului Hunedoara a fost sesizată telefonic cu privire la un caz de violenţă în familie petrecut la o locuinţă din oraş.

La faţa locului, poliţiştii au găsit o femeie de 43 de ani, aflată într-o încăpere a imobilului, prezentând o echimoză la nivelul ochiului drept. Din cercetări a rezultat că, în seara de 4 decembrie, concubinul femeii, un bărbat de 68 de ani, ar fi lovit-o cu pumnii şi picioarele.

"Femeia a relatat că violenţele au continuat şi în noaptea de 5 decembrie, când bărbatul ar fi lovit-o din nou cu pumnii. În momentul în care aceasta a încercat să părăsească locuinţa, concubinul ar fi încuiat uşa pentru a-i împiedica accesul la exterior, ar fi tras-o înapoi şi ar fi acoperit-o cu mâna peste gură pentru a nu putea solicita ajutor, lipsind-o astfel de libertate în mod ilegal", a informat sâmbătă IPJ Hunedoara.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus extinderea urmăririi penale faţă de bărbatul de 68 de ani pentru infracţiunea de lipsire de libertate şi violenţă în familie.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Deva. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propuneri legale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













