Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor

iLikeIT
06-12-2025 | 10:11
×
Codul embed a fost copiat

Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?

autor
Marian Andrei

De ce permite o platformă uriașă ca Facebook ca astfel de rețele să funcționeze nestingherite?

Victor Ilie, jurnalist de investigație și co-autor al acestei anchete, ne oferă toate detaliile și ne explică blocajele din algoritm și indiferența marilor rețele față de dezinformare.

Mai multe detalii în VIDEO.

Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, inteligenta artificiala, imagini,

Dată publicare: 06-12-2025 10:10

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
Citește și...
Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT
iLikeIT
Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT

În industria muzicală inteligența artificială a început deja să schimbe regulile jocului.

Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT
iLikeIT
Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT

Platforme importante nu au funcționat ieri din cauza unor probleme la un furnizor major de servicii online.

Cât de „Pro
iLikeIT
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu Denis Hanganu

În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.

Recomandări
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO
Stiri externe
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO

Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Decembrie 2025

02:16:47

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28