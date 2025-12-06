Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor

Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?

De ce permite o platformă uriașă ca Facebook ca astfel de rețele să funcționeze nestingherite?

Victor Ilie, jurnalist de investigație și co-autor al acestei anchete, ne oferă toate detaliile și ne explică blocajele din algoritm și indiferența marilor rețele față de dezinformare.

Mai multe detalii în VIDEO.

