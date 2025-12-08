Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat a fost obligat e lege să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere.

Însă, în urma scrutinului electoral organizat duminică, mai mult de jumătate dintre acești candidați nu au reușit să obțină voturi nici măcar un sfert din semnăturile pe care le-au depus.

Iată care sunt candidații aceștia:

- George Burcea: 1.181 voturi

- Gheorghe Nețoiu: 1.104 voturi

- Oana Crețu: 1.032 voturi

- Angela Negrotă: 844 voturi

- Dan Trifu: 804 voturi

- Filip Titian: 615 voturi

- Gheorghe Macovei: 555 voturi

- Mihai Lasca: 483 voturi

roaep.ro

Mai trebuie precizat faptul că doi dintre candidații prezenți pe buletinele de vot, Orlando Teodorovici și Gheorghe Vlad, au anunțat cu puțin timp înainte de ziua votului că își retrag candidaturile.

