Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

08-12-2025 | 14:03
Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Cristian Matei

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat a fost obligat e lege să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere.

Însă, în urma scrutinului electoral organizat duminică, mai mult de jumătate dintre acești candidați nu au reușit să obțină voturi nici măcar un sfert din semnăturile pe care le-au depus.

Iată care sunt candidații aceștia:

- George Burcea: 1.181 voturi
- Gheorghe Nețoiu: 1.104 voturi
- Oana Crețu: 1.032 voturi
- Angela Negrotă: 844 voturi
- Dan Trifu: 804 voturi
- Filip Titian: 615 voturi
- Gheorghe Macovei: 555 voturi
- Mihai Lasca: 483 voturi

Mai trebuie precizat faptul că doi dintre candidații prezenți pe buletinele de vot, Orlando Teodorovici și Gheorghe Vlad, au anunțat cu puțin timp înainte de ziua votului că își retrag candidaturile.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

 

Traian Băsescu a afirmat că rezultatul slab al lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei este o sancţiune pentru guvernarea USR. El a spus că PSD trebuie să îşi aleagă mai atent candidaţii şi a exclus riscul ruperii coaliţiei.

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că rezultatul lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei a fost dezamăgitor, deoarece electoratul reformist a votat majoritar pentru Ciprian Ciucu (PNL).

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei s-au încheiat cu victoria candidatului Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, care a obținut 36,16% din voturile exprimate, conform datelor finale publicate de AEP.

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

83% dintre analiștii CFA România, care au participant la un sondaj recent, anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

