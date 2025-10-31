Primul „hop” de care trebuie să treacă candidații la Primăria Capitalei. Numărul de semnături pe care trebuie să le strângă

Guvernul a alocat banii și a stabilit și măsurile necesare pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Se vor cheltui peste 67 de milioane de lei pentru votarea unui primar în București și 12 localități, plus un șef de județ în Buzău.  

autor
Constantin Toma,  Robert Hoară

În București va fi testat și un proiect pilot pentru persoanele cu deficiențe de vedere. De la o zi la alta apar noi pretendenți la funcția de edil al Capitalei, ultimul fiind actorul George Burcea.

Guvernul a stabilit că Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va imprima buletinele de vot pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie, „Imprimeria Națională” va confecționa timbrele autocolante, iar „Monetăria Statului” va face ștampilele cu mențiunea „VOTAT”.

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și va dura doar 15 zile, jumătate în comparație cu cea a unui scrutin clasic.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat trebuie să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere. În timp ce partidele își pregătesc listele, autoritățile au împărțit fondurile pentru organizarea scrutinului: peste 45 de milioane de lei merg la Ministerul Afacerilor Interne, iar aproape 17 milioane la Autoritatea Electorală Permanentă. În total, peste 67 de milioane de lei — atât va fi bugetul alocat pentru alegerile din decembrie.

O premieră la alegerile parțiale din 7 decembrie

Alegerile pentru Primăria Capitalei aduc și o premieră. Cel puțin șase secții de votare vor fi adaptate pentru persoanele cu deficiențe de vedere, câte una în fiecare sector. Înainte de a intra în cabina de vot, alegătorul va primi, pe lângă ștampila și buletinul clasic de vot, un șablon din plastic.

Acesta va fi prevăzut cu fante pentru fiecare poziție de pe buletinul de vot, distribuită unui competitor electoral. Deasupra fiecărei fante va fi scris, în alfabetul Braille, numărul poziției.

Iar buletinul de vot destinat alegerilor pentru Primăria Capitalei pare că va avea nevoie de multe pagini. Ultimul înscris pe lista pretendenților este actorul George Burcea.

Popularitatea i-a sporit de când a primit rolul Lurch din celebrul serial Wednesday. A fost căsătorit cu cântăreața Andreea Bălan. În 2022, Judecătoria Buftea a decis că Burcea trebuie să plătească o amendă penală de 16.000 de lei și i s-a interzis să conducă timp de un an, după ce a fost prins drogat la volan. Acum Burcea candidează din partea partidului POT, iar anunțul l-a făcut din America.

George Burcea, candidat la Primăria Capitalei: „Da, am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu pot. Și, dacă eu pot, poți și tu. Și, da, suntem și reali.”

Alți șapte candidați au anunțat că își doresc să devină primar general: Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Anca Alexandrescu, Vlad Gheorghe, Liviu Negoiță și Dan Trifu.

Iar fostul premier Marcel Ciolacu va candida la șefia Consiliului Județean Buzău, post râvnit și de Ștefan Avramescu, deputat AUR.

În prima duminică din decembrie se vor mai organiza alegeri și în 12 localități.

