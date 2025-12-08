Băsescu: Dacă Băluţă ar fi câştigat, Grindeanu cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie. Lui Bolojan i-a prins bine victoria lui Ciucu”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

El a precizat că ”discutăm de o coaliţie care trebuie să negocieze fiecare pas, însă această negociere are o limită, la care negi autoritatea primului ministru şi crezi că tu, care eşti coaliţie, deci o instituţie care nu este în Constituţie, vii şi îi spui celui care prin Constituţie are responsabilităţi cum să facă şi că numai aşa se poate face că, dacă nu, tu pleci de la guvernare”.

”Deci, după părerea mea, Bolojan iese întărit. Este într-o coaliţie, trebuie să discute, dar responsabilitatea deciziilor îi aparţine lui şi nu lui Grimbeanu, nu lui Fritz sau mai ştiu eu cui”, a completat Traian Băsescu.

