Băsescu: Dacă Băluţă ar fi câştigat, Grindeanu cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie

Stiri Politice
08-12-2025 | 13:33
Traian Basescu, PRO TV
PRO TV

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

 

autor
Mihaela Ivăncică

”Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie. Lui Bolojan i-a prins bine victoria lui Ciucu”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

El a precizat că ”discutăm de o coaliţie care trebuie să negocieze fiecare pas, însă această negociere are o limită, la care negi autoritatea primului ministru şi crezi că tu, care eşti coaliţie, deci o instituţie care nu este în Constituţie, vii şi îi spui celui care prin Constituţie are responsabilităţi cum să facă şi că numai aşa se poate face că, dacă nu, tu pleci de la guvernare”.

”Deci, după părerea mea, Bolojan iese întărit. Este într-o coaliţie, trebuie să discute, dar responsabilitatea deciziilor îi aparţine lui şi nu lui Grimbeanu, nu lui Fritz sau mai ştiu eu cui”, a completat Traian Băsescu.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: News.ro

Etichete: traian basescu, alegeri locale,

Dată publicare: 08-12-2025 13:33

Articol recomandat de sport.ro
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Citește și...
Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare

Traian Băsescu a afirmat că rezultatul slab al lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei este o sancţiune pentru guvernarea USR. El a spus că PSD trebuie să îşi aleagă mai atent candidaţii şi a exclus riscul ruperii coaliţiei.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Stiri actuale
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli"

Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.

Traian Băsescu, întrebat ce ar trebui să facă România în legătură cu sancţiunile impuse Lukoil: Să ceară o derogare
Stiri Politice
Traian Băsescu, întrebat ce ar trebui să facă România în legătură cu sancţiunile impuse Lukoil: Să ceară o derogare

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că România ar trebui să ceară o derogare de la sancțiunile americane impuse Lukoil și că nu ar vrea ca țara să ajungă să gestioneze rafinăria Petrotel.

Traian Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide, care nu servesc interesul naţional
Stiri Politice
Traian Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide, care nu servesc interesul naţional

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, întrebat despre reforma anunțată în administrație, că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide”, care nu urmăresc interesul național, electoratul sau binele poporului.

 

Recomandări
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Decembrie 2025

03:32:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28