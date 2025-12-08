Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București 2025. Radiografia scrutinului cu una dintre cele mai slabe prezențe la vot

08-12-2025 | 10:18
Ciprian Ciucu
Inquam Photos / Codrin Unici

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei s-au încheiat cu victoria candidatului Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, care a obținut 36,16% din voturile exprimate, conform datelor finale publicate de AEP.

Alegerile din București 2025 au fost marcate de o prezență la urne de doar 32,71%, una dintre cele mai scăzute din istoria postdecembristă a Bucureștiului.

Contextul electoral și organizarea scrutinului

Alegerile au fost organizate în urma alegerii fostului primar general Nicușor Dan în funcția de președinte al României în luna mai 2025. Interimatul funcției de primar general a fost asigurat de Stelian Bujduveanu până la validarea rezultatului acestor alegeri.

Pentru funcția de primar general al Capitalei au fost validați 17 candidați: 10 reprezentând partidele politice și 7 candidați independenți. Procesul electoral s-a desfășurat între orele 07:00 și 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului de votare, indiferent de circumstanțe.

Evoluția prezenței la vot: cifre și tendințe

Prezența la urne a înregistrat o evoluție modestă pe tot parcursul zilei de 7 decembrie:

  • Ora 09:00: 1,89% (34.062 de persoane)
  • Ora 13:00: 13,22% (238.536 de persoane)
  • Ora 15:00: 19,28% (347.712 de persoane)
  • Ora 18:00: 27,27% (491.905 de persoane)
  • Ora 21:00: 32,71% (aproximativ 590.000 de persoane)

Prezența a variat semnificativ în funcție de sectoare. Sectorul 6 a înregistrat cea mai ridicată participare cu aproximativ 37,1%, în timp ce Sectorul 3 a avut cea mai scăzută prezență cu circa 27,3%.

Comparativ cu alegerile locale din iunie 2024, când prezența la a fost de peste 41%, cifrele din 7 decembrie 2025 reflectă o scădere semnificativă a mobilizării electoratului.

Rezultatele finale: clasamentul complet al candidaților

Ciprian Ciucu

După centralizarea tuturor proceselor verbale din cele 1.289 de secții de votare din București, clasamentul final arată următoarea distribuție:

  1. Ciprian Ciucu (PNL) - 36,16% (211.562 voturi)
  2. Anca Alexandrescu (Alianța electorală "Dreptate pentru București") - 21,94% (128.405      voturi)
  3. Daniel Băluță (PSD) - 20,51% (120.001 voturi)
  4. Cătălin Drulă (USR) - 13,90% (81.310 voturi)
  5. Ana Ciceală (SENS) - 5,85% (34.239 voturi)

Restul celor 12 candidați nu au depășit pragul de 1% din voturile exprimate.

Prezența pe locul secund a Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, reprezintă o surpriză de proporții, date fiind cifrele din sondajele de opinie, dar și exit-poll-urile care o dădeau pe poziția a treia, la distanță de Daniel Băluță.

Rezultate pe sectoare: distribuția geografică a voturilor

Ciprian Ciucu a câștigat în cinci din cele șase sectoare ale Capitalei, cu scoruri variate:

  • Sectorul 6: 50,64% - cel mai puternic scor
  • Sectorul 1: 40,29%
  • Sectorul 2: 33,29%
  • Sectorul 3: 32,5%
  • Sectorul 5: 28,96%.

În Sectorul 4 a câștigat Daniel Băluță, edilul din acest sector a obținut 27,6%, în timp ce Ciucu a primit 27,25% dintre voturile valabil exprimate.

Rezultate alegeri București 2025, pe sectoare

Semnificațiile victoriei lui Ciprian Ciucu în București

Consolidarea poziției pro-europene

Victoria lui Ciprian Ciucu este interpretată de analiștii politici drept un semnal pozitiv pentru coaliția de guvernare pro-europeană, oferind stabilitate internă și coerență politică într-o perioadă marcată de tensiuni. Rezultatul demonstrează că Bucureștiul, ca cel mai mare oraș al țării, a ales un primar liberal, evitând scenariul unei administrații conduse de forțe de extremă dreapta și și-a menținut poziția anti social-democrată din ultimii ani.

Strategia votului util

Campania PNL, bazată pe conceptul de "vot util", pare să fi generat rezultate. Alegătorii s-au mobilizat pentru a evita riscul unei administrații controlate de forțe extremiste, deși prezența scăzută la urne sugerează că această strategie nu a convins o masă largă din electorat, ci mai degrabă un segment restrâns, dar determinat de votanți.

Fragmentarea politică și legitimitatea mandatului

Cu aproximativ 32-33% din alegători prezenți la urne și un primar ales cu circa 36% din voturile exprimate, noul edil reprezintă, din punct de vedere matematic, un segment relativ restrâns al bucureștenilor cu drept de vot.

Această situație nu invalidează mandatul din punct de vedere legal, dar reprezintă o provocare semnificativă pentru legitimitatea politică și pentru mobilizarea civică ulterioară.

Incidente și probleme raportate în ziua alegerilor

Conform raportărilor Ministerului Afacerilor Interne, procesul electoral s-a desfășurat fără incidente majore:

  • Până la ora 13:00: 18 sesizări privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni legate de procesul electoral (9 confirmate, 7 în curs de cercetare, 2 neconfirmate)
  • Până la ora 18:00: 61 de sesizări de posibile incidente electorale, fără situații deosebite din punct de vedere al competențelor MAI
  • Sancțiuni aplicate: 4 sancțiuni contravenționale pentru fotografierea buletinului de vot și nerespectarea prevederilor legale

Cazuri notabile au inclus:

  • Alegători care au votat deși își stabiliseră reședința cu mai puțin de 6 luni în Capitală
  • Un incident în care cerneala ștampilei s-a imprimat pe verso, suprapunându-se pe doi candidați
  • Cinci cazuri medicale în care persoane au căzut sau s-au lovit în secții de votare

Provocările noului mandat

Mandatul și durata

Ciprian Ciucu va ocupa funcția de primar general al Capitalei până la alegerile locale programate pentru 2028, conform reglementărilor pentru funcția de edil general în cazul alegerilor parțiale.

Priorități declarate

Într-un interviu pentru Știrle PRO TV, Ciprian Ciucu a anunțat trei probleme pe care intenționează să le rezolve prioritar:

  1. Infrastructura de transport public
  2. Reabilitarea sistemului de termoficare
  3. Dezvoltarea urbană integrată

Provocări majore

Mandatul lui Ciprian Ciucu va trebui să abordeze urgențe stringente:

  • Infrastructură: reabilitarea rețelei de transport, termoficare, drumuri
  • Servicii publice: îmbunătățirea calității și eficienței
  • Mobilitate urbană: dezvoltarea transportului public și descongestionarea traficului
  • Locuințe: politici pentru rezolvarea crizei de spații locative
  • Mediu urban: spații verzi, calitatea aerului, gestionarea deșeurilor

Presa internațională

Agenția Reuters a raportat că victoria lui Ciucu a evitat scenariul în care o forță de extremă dreapta ar fi preluat Primăria Capitalei, considerând acest rezultat un avantaj pentru premierul Ilie Bolojan în gestionarea fragilei coaliții pro-europene.

Sursa: StirilePROTV

