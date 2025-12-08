Dominic Fritz: Rezultatul lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei a dezamăgit, dar votul a fost împotriva extremismului

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că rezultatul lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei a fost dezamăgitor, deoarece electoratul reformist a votat majoritar pentru Ciprian Ciucu (PNL).

Aura Trif

Fritz consideră că votul de duminică la Primăria Capitalei a fost şi unul împotriva candidatului extremist. Liderul USR a anunţat convocarea unui congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului şi pentru a face câteva schimbări structurale.

”Rezultatul candidatului nostru a dezămăgit, fără doar şi poate. Am pierdut o bătălie şi trebuie să fim sinceri cu noi înşine: puteam mai mult. E clar că bazinul reformist care susţine şi USR-ul a votat majoritar cu Ciprian Ciucu, un primar în funcţie, şi-a dorit pe cineva care are experienţă de primar, Ciprian Ciucu cinci ani a condus Sectorul 6 şi au dat acest vot raţional, util. Eu cred că a fost un vot împotriva şi împotriva candidatului extremist şi mă bucur că o largă majoritate a bucureştenilor au respins această candidatură extremistă şi a fost un vot pentru Ciprian Ciucu”, a declarat Dominic Fritz, luni, într-o conferinţă de presă.

Ce spune despre criticile la adresa USR

El a susţinut că reprezentanţii USR nu trebuie să fie deranjaţi de faptul că alegătorii le cer mai mult, ci acest lucru trebuie să îi stimuleze.

”Ceea ce se va întâmpla în USR în perioada următoare este extrem de important pentru succesul pe termen lung, nu doar al partidului, ci al ideii reformiste în România. Înţelegem clar mesajul. Oamenii ne cer mai mult, mai multă deschidere, mai multă empatie, mai multă claritate şi mai mulţi oameni proaspeţi. Faptul că alegătorii USR ne cer mai mult nu trebuie să ne deranjeze, ci trebuie să ne stimuleze”, a precizat liderul USR.

El a afirmat că toate criticile de bună-credinţă primite în aceste zile arată că proiectul USR este în continuare necesar pentru România.

”Această responsabilitate trebuie să fie o temelie pentru un proiect de reînnoire al USR-ului. Pentru mine, inclusiv criticile pe care le primim în aceste zile, cel puţin criticile de bună-credinţă pe care le primim în aceste zile, îmi arată că proiectul nostru este în continuare necesar pentru România. Şi dacă văd că cineva ca Marcel Ciolacu, care a fost arhitectul deficitului de 10% care a sărăcit România, îşi doreşte să dispară USR din această guvernare, îşi doreşte să refacă fix coaliţia care ne-a dus în criza în care suntem, atunci pot să spun că asta spune multe şi e evident că USR deranjează”, a mai declarat Dominic Fritz.

Congres USR anul viitor

El a anunţat că în luna februarie va avea loc un congres al partidului.

”În ianuarie vom da drumul la un proiect important pentru a genera idei pentru viitorul României. Credem că lipseşte o dezbatere reală despre problemele mari şi soluţiile mari de care această ţară are nevoie şi vom porni asta după perioada de sărbători. Voi convoca un congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului, pentru câteva schimbări structurale care să ne uşureze munca de a ne îndeplini misiunea pentru care oamenii ne votează”, a mai afirmat preşedintele USR.

Ciprian Ciucu a câştigat alegerile pentru Primăria Capitalei, iar candidatul USR, Cătălin Drulă, s-a clasat pe locul al patrulea.

