Scandal între USR și PNL. Nicușor Dan și Cătălin Drulă apar într-un clip electoral anti liberal. Ciprian Ciucu este revoltat

Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirmă, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că PNL nu a votat suspendarea PUZ-urilor, „inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

În replică, într-un mesaj publicat tot pe Facebook, candidatul PNL Ciprian Ciucu respinge acuzaţiile lui Voiculescu şi spune că acesta „minte cu neruşinare şi cu premeditare”.

În clipul lui Vlad Voiculescu - filmat în Palatul Cotroceni - apar și preşedintele Nicuşor Dan, precum şi Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. În înregistrare, ei discută despre problemele urbanistice ale Bucureştiului, aducând în atenţie „blocul dintre mormintele din Cimitirul Bellu”.

Facebook

În acest context, Drulă aminteşte că în campania din 2020 „ideea” era că „aceste nenororiciri urbanistice” se vor anula în noul mandat, lucru care nu s-a putut întâmpla „până la capăt”.

„Mi-amintesc că în campania din 2020 tocmai asta era ideea, că aceste chestiuni de urbanism or să se anuleze în noul mandat. Toate aceste nenorociri urbanistice nu s-au putut anula până la capăt”, afirmă Cătălin Drulă, potrivit News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat că imediat după preluarea mandatului a fost o înţelegere şi le-a suspendat, „majoritatea”.

„În hotărâre am scris că eu, primar, o să fac o analiză în trei luni, să vedem dacă e ceva nelegal. Am făcut-o, am găsit 20 de motive de nelegalitate, m-am întors la Consiliu (n. red. Consiliul General al Municipiului Bucureşti) şi n-a mai fost majoritate”, a punctat Nicuşor Dan.

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu a intervenit în discuţie afirmând că majoritatea era formată din PNL şi USR.

„USR a vrut. Cine n-a vrut, a fost PNL, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu. Era şeful PNL Bucureşti”, a completat Voiculescu.

Filmuleţul, care are mai puţin de două minute, se încheie cu replica lui Nicuşor Dan, care spune că s-ar fi aşteptat, câştigând Primăria Capitalei, să existe „un suport” de la Inspectoratul de Stat în Construcţii. „Dar n-a existat, dimpotrivă, ei ne-au amendat pe noi. Dar am reuşit, cu mari eforturi, să curăţăm, iar la sectoare nenorocirile au continuat”, încheie Nicuşor Dan.

Replica lui Ciprian Ciucu: Vlad Voiculescu ”minte cu premeditare” şi ”cu neruşinare”

În replică, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă pe pagina sa de Facebook, că Vlad Voiculescu „minte cu premeditare” şi cu ”neruşinare” în clipul de „promovare electorală” în care apare preşedintele Nicuşor Dan.

„Eu înţeleg disperarea electorală, dar ce este mult, este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE în clipul de promovare electorală în care apare dl. Preşedinte Nicuşor Dan! Minte cu premeditare. A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor şi că eu eram preşedinte al PNL Bucureşti. Nu ştiu dacă clipul în care apare Preşedintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu neruşinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, afirmă Ciprian Ciucu.

Candidatul liberal la Primăria Generală prezintă, cu date concrete, situaţia privind hotărârile de suspendare a PUZ-urilor.

Potrivit lui Ciucu, pe 26 februarie 2021 se dau hotărârile de suspenadare a PUZ-urilor pe 12 luni, iar primarul general îşi asumă o analiză care să fie prezentată după trei luni şi organizarea de dezbateri publice pentru găsirea soluţiilor.

Ulterior, în 2 iunie 2021, primarul general prezintă un studiu unde anunţă că nu există soluţii punctuale pentru PUZ-uri şi spune că va sesiza prefectul ca să ceară anularea lor în instanţă, iar în 1 septembrie 2021 sunt votate hotărâri de modificare a hotărârilor de suspendare, „nişte chestii tehnice” iar USR şi PNL votează pentru modificări.

„Nu ştiu ca în 2022 să fi fost vreo altă hotărâre de anulare sau de extindere a suspendării care să fi fost pusă în transparenţă publică, aşa că este neclar despre ce se vorbeşte în videoclipul electoral. Dl. Președinte Nicuşor Dan NU m-a abordat cu privire la acestă chestiune, nu mi-a cerut sprijinul politic”, afirmă Ciucu.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei reaminteşte că, în timpul cât a fost preşedintele PNL Bucureşti, toate proiectele promovate de primarul general Nicuşor Dan au fost votate de către consilierii generali ai PNL, și nu a emis autorizaţii pe PUZ-ul suspendat al Sectorului 6, în timp ce „primarul USR al Sectorului 2 a emis cateva sute”.

„Acestea au fost atacate în instanţă de către primarul Nicuşor Dan. Nicio autorizaţie a Sectorului 6 nu a fost atacată în instanţă de către PMB. Am fost amendat de către ISC, aşa cum a fost amendat şi dl. Nicuşor Dan, fix pe aceleaşi speţe. Am 25 de procese la activ, dat în judecată de către dezvoltatori imobiliari, tocmai că nu am emis acte de urbanism precum primarul USR al Sectorului 2, Tocmai pentru că am avut aceeaşi politică cu dl. Nicuşor Dan. Pot înţelege disperarea lui Cătălin Drulă, aflat pe locul 4 in competiţie, pot înţelege până şi anumite exagerări, dar să minţi cu bună ştiinţă, asta nu mai pot înţelege! Aşa se duce astăzi o campanie electorală onestă? Drumul onest!? Preşedintele României şi-a dat acordul pentru acel clip electoral?”, afirmă Ciprian Ciucu.

În aceeaşi postare, Ciprian Ciucu susţine că l-a apărat „de zeci de ori” pe Voiculescu atunci când a fost „acuzat pe nedrept”.

„Să îţi fie ruşine, Vlad Voiculescu! Te-am apărat de zeci de ori când ai fost acuzat pe nedrept! Ce fel de om eşti şi cum poţi fi aşa? Mai ales că tu ştii adevărul!”, spune Ciucu.

În final, Ciprian Ciucu atrage atenţia că, în plus, clipul lui Voiculescu, „actor politic, nu este marcat”.

„Deci este un material electoral ilegal. Probabil că nu au vrut să recunoască, comiţând o ilegalitate, că l-au pus în acel clip electoral pe Preşedintele României. Nu e material publicitar, este o reacţie la minciuni, dar trebuie sa pun textul de mai jos”, încheie Ciprian Ciucu, marcând reacţia sa ca „material publicitar politic”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













