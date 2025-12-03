Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, cum explică faptul că o înregistrare video în care el apare alături de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost publicată în plină campanie electorală.

Este vorba despre un videoclip publicat pe Facebook de europarlamentarul Vlad Voiculescu, filmat în Palatul Cotroceni, în care se afirmă că PNL nu a votat suspendarea PUZ-urilor, ”inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

Șeful statului a declarat că el nu răspunde de filmările cu telefonul mobil care i-au fost făcute în ”spațiul public”, susținând că ”sunt sute de materiale care circulă pe internet”.

De asemenea, a mai spus Nicușor Dan, ”domnul Drulă este vicepreședinte al Camerei Deputaților”, sugerând, astfel, că fostul președinte al USR a fost prezent în acea discuție într-o calitate oficială de reprezentant al Parlamentului.

Reporter: Domnule președinte, voiam să vă întreb dacă v-ați dat acordul pentru a se filma acel videoclip, dacă știați că este de campanie sau a fost filmat, cum spuneați, ca poza respectivă a fost folosită, doar că era în spațiul public.

Nicușor Dan: ”În ziua de 1 decembrie am fost .. am stat vreo trei ore pe bulevard, acolo, cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepție. Fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el.”

Reporter: Mai degrabă pare regizat acel moment ...

Nicușor Dan: ”Dar sunt ... dar sunt din ziua respectivă. Sunt sute de materiale care circulă pe internet.”

Reporter: Știați că este filmat special pentru așa ceva? Sau pur și simplu a fost filmat ca un moment de întâlnire.

Nicușor Dan: ”Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiu public.”

Reporter: Au mai fost invitați și alți candidați la primărie în afară de Cătălin Drulă?

Nicușor Dan: ”A fost o listă. În fine, au fost mai multe liste care s-au combinat într-o listă. În ceea ce privește oficialitățile, au fost niște criterii obiective. Domnul Drulă e vicepreședinte al Camerei.”

În noiembrie, candidatul USR la Primăria Capitalei și-a lansat candidatura în prezența lui Nicușor Dan

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că, la începutul lunii noiembrie, Cătălin Drulă și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei alături de Nicușor Dan.

”Mă bucur să-l invit în mijlocul nostru pe omul fără de care acest USR nu ar exista această formă”, a spus atunci președintele USR Dominic Fritz.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a spus despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul de Primar General al Capitalei, arătând că cineva care are expertiză pe transporturi este bine venit în această competiţie.

Cătălin Drulă a afirmat, ulterior, în declaraţiile publice, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei.

