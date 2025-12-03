Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”

Alegeri locale 2025
03-12-2025 | 15:17
Nicușor Dan, Catalin Drula
Agerpres

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, cum explică faptul că o înregistrare video în care el apare alături de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost publicată în plină campanie electorală.

autor
Cristian Matei

Este vorba despre un videoclip publicat pe Facebook de europarlamentarul Vlad Voiculescu, filmat în Palatul Cotroceni, în care se afirmă că PNL nu a votat suspendarea PUZ-urilor, ”inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

Șeful statului a declarat că el nu răspunde de filmările cu telefonul mobil care i-au fost făcute în ”spațiul public”, susținând că ”sunt sute de materiale care circulă pe internet”.

De asemenea, a mai spus Nicușor Dan, ”domnul Drulă este vicepreședinte al Camerei Deputaților”, sugerând, astfel, că fostul președinte al USR a fost prezent în acea discuție într-o calitate oficială de reprezentant al Parlamentului.

Reporter: Domnule președinte, voiam să vă întreb dacă v-ați dat acordul pentru a se filma acel videoclip, dacă știați că este de campanie sau a fost filmat, cum spuneați, ca poza respectivă a fost folosită, doar că era în spațiul public.

Nicușor Dan: ”În ziua de 1 decembrie am fost .. am stat vreo trei ore pe bulevard, acolo, cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepție. Fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el.”

Reporter: Mai degrabă pare regizat acel moment ...

Nicușor Dan: ”Dar sunt ... dar sunt din ziua respectivă. Sunt sute de materiale care circulă pe internet.”

Reporter: Știați că este filmat special pentru așa ceva? Sau pur și simplu a fost filmat ca un moment de întâlnire.

Nicușor Dan: ”Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiu public.”

Reporter: Au mai fost invitați și alți candidați la primărie în afară de Cătălin Drulă?

Nicușor Dan: ”A fost o listă. În fine, au fost mai multe liste care s-au combinat într-o listă. În ceea ce privește oficialitățile, au fost niște criterii obiective. Domnul Drulă e vicepreședinte al Camerei.”

În noiembrie, candidatul USR la Primăria Capitalei și-a lansat candidatura în prezența lui Nicușor Dan

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că, la începutul lunii noiembrie, Cătălin Drulă și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei alături de Nicușor Dan.

”Mă bucur să-l invit în mijlocul nostru pe omul fără de care acest USR nu ar exista această formă”, a spus atunci președintele USR Dominic Fritz.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a spus despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul de Primar General al Capitalei, arătând că cineva care are expertiză pe transporturi este bine venit în această competiţie.

Cătălin Drulă a afirmat, ulterior, în declaraţiile publice, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei.

Etichete: nicusor dan, catalin drula, primaria capitalei,

Dată publicare: 03-12-2025 15:10

